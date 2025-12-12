Сегодня 12 декабря 2025
Жители Томска выйдут на улицу с протестом против блокировки Roblox в России

Недавняя блокировка в России популярной игровой платформы Roblox от американской Roblox Corporation уже спровоцировала шквал детских обращений в Кремль, а скоро обернётся согласованным пикетом в одном из городов страны.

Источник изображений: Roblox Corporation

Речь идёт о Томске. Как сообщает «РИА Томск» со ссылкой на комитет общественной безопасности местной мэрии, 14 декабря с 13:00 до 14:00 на улице Высоцкого пройдёт пикет против блокировки Roblox.

Обращений о проведении пикета в мэрию поступило несколько. Демонстрацию хотели устроить на разных участках в центре города, но из-за их занятости другими мероприятиями власти предложили площадку на улице Высоцкого.

Представитель мэрии в интервью «РИА Томск» уточнила, что для проведения мероприятия в таком месте «не обязательно подавать уведомление в администрацию Томска, если в нём участвует менее 150 человек».

Источник изображения: Getty Images

Напомним, Роскомнадзор 3 декабря заблокировал Roblox за материалы с пропагандой экстремистской и террористической деятельности, а также ЛГБТ-контент (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

В Roblox Corporation заявили, что «уважают местные законы и постановления в странах, где оперируют», и «твёрдо нацелены на безопасность» своих пользователей, однако основаниями для разблокировки это в глазах Роскомнадзора не является.

В Госдуме призвали «немедленно, в скорейшие сроки» сделать российский аналог Roblox. Тем временем на Change.org набирает популярность петиция с просьбой разблокировать платформу — под ней подписалось уже 13,4 тыс. человек.

Теги: roblox, roblox corporation, россия
