Глава Instagram✴ допустил поддержку длинных видео для конкуренции с YouTube и расширение контроля над лентой

Глава Instagram Адам Моссери (Adam Mosseri) в интервью изданию Semafor допустил, что платформа может в будущем внедрить поддержку длинных видео, несмотря на прежнюю позицию компании оставить этот формат за YouTube. По его словам, это изменение может оказаться необходимым для привлечения премиального контента и крупных медиакомпаний.

Источник изображения: Unsplash

Источник изображения: Unsplash

Ранее Instagram подчёркивал, что суть платформы заключается в коротких, быстро сменяющих друг друга видео, где ценится разнообразие и лёгкость восприятия. В то же время YouTube, по наблюдению Моссери, всё активнее подталкивает создателей к выпуску длинных, тщательно продюсированных роликов, приближённых к формату традиционного телевидения. Он не исключает что стратегия Instagram относительно «лонгов» может измениться.

Помимо этого, на фоне растущей критики со стороны пользователей, недовольных тем, что алгоритм игнорирует аккаунты, на которые они подписались, компания уже предприняла шаги к тому, чтобы дать пользователям больше контроля над своей лентой, сообщает 9to5Mac. В частности, недавно в соцсети появилась функция «Ваш алгоритм» (Your Algorithm), позволяющая видеть список интересов, которые платформа считает актуальными для пользователя, и напрямую влиять на частоту показа тех или иных тем в Reels.

Моссери пообещал, что это лишь начало и в будущем Instagram намерен предоставить инструменты, которые позволят участникам платформы напрямую указывать системе, какой контент им интересен, активнее влиять на процесс создания видео и использовать более широкие возможности поиска. Вместе с тем компания предупреждает, что на реализацию этих функций может уйти от двух до четырёх лет.

Источник:

