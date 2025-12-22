Глава Instagram✴ допустил поддержку длинных видео для конкуренции с YouTube и расширение контроля над лентой

Глава Instagram✴ Адам Моссери (Adam Mosseri) в интервью изданию Semafor допустил, что платформа может в будущем внедрить поддержку длинных видео, несмотря на прежнюю позицию компании оставить этот формат за YouTube. По его словам, это изменение может оказаться необходимым для привлечения премиального контента и крупных медиакомпаний.

Ранее Instagram✴ подчёркивал, что суть платформы заключается в коротких, быстро сменяющих друг друга видео, где ценится разнообразие и лёгкость восприятия. В то же время YouTube, по наблюдению Моссери, всё активнее подталкивает создателей к выпуску длинных, тщательно продюсированных роликов, приближённых к формату традиционного телевидения. Он не исключает что стратегия Instagram✴ относительно «лонгов» может измениться.

Помимо этого, на фоне растущей критики со стороны пользователей, недовольных тем, что алгоритм игнорирует аккаунты, на которые они подписались, компания уже предприняла шаги к тому, чтобы дать пользователям больше контроля над своей лентой, сообщает 9to5Mac. В частности, недавно в соцсети появилась функция «Ваш алгоритм» (Your Algorithm), позволяющая видеть список интересов, которые платформа считает актуальными для пользователя, и напрямую влиять на частоту показа тех или иных тем в Reels.

Моссери пообещал, что это лишь начало и в будущем Instagram✴ намерен предоставить инструменты, которые позволят участникам платформы напрямую указывать системе, какой контент им интересен, активнее влиять на процесс создания видео и использовать более широкие возможности поиска. Вместе с тем компания предупреждает, что на реализацию этих функций может уйти от двух до четырёх лет.