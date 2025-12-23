Акционеры Electronic Arts одобрили сделку по продаже компании саудовским инвесторам и их партнёрам

Гигант игрового рынка — компания Electronic Arts, уже давно готовится к сделке на сумму $55 млрд, по итогам которой она уйдёт с биржи и будет принадлежать консорциуму инвесторов, возглавляемому Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF). В понедельник акционеры EA проголосовали за оформление этой сделки.

Каждая акция EA оценивается в $210, для сорокалетней компании это важная веха в развитии. Считается, что после ухода с биржи она сможет сосредоточиться на создании игр без постоянного давления со стороны частных инвесторов, требующих демонстрации определённых финансовых результатов на ежеквартальной основе. Для саудовского PIF, с свою очередь, сделка послужит возможностью диверсифицировать свои активы и отдалиться от сферы углеводородных ресурсов, коими богата Саудовская Аравия.

Структура предстоящей сделки, которая должна быть закрыта во втором квартале 2026 календарного года, уже описывалась ранее. Суверенный фонд Саудовской Аравии получит 93,4 % акций EA, ещё 5,5 % достанутся Silver Lake, тогда как Affinity Partners ограничится 1,1 %. Очевидно, что при такой структуре капитала основное влияние на бизнес EA будут оказывать именно саудовские инвесторы. У них, как сообщалось ранее, тоже не всё так безоблачно в плане финансовых ресурсов. Генеральный директор Эндрю Уилсон (Andrew Wilson) сохранит свою должность в EA после закрытия сделки.