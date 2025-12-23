Сегодня 23 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Акционеры Electronic Arts одобрили сделк...
реклама
Новости Software

Акционеры Electronic Arts одобрили сделку по продаже компании саудовским инвесторам и их партнёрам

Гигант игрового рынка — компания Electronic Arts, уже давно готовится к сделке на сумму $55 млрд, по итогам которой она уйдёт с биржи и будет принадлежать консорциуму инвесторов, возглавляемому Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF). В понедельник акционеры EA проголосовали за оформление этой сделки.

Источник изображения: Electronic Arts

Источник изображения: Electronic Arts

Каждая акция EA оценивается в $210, для сорокалетней компании это важная веха в развитии. Считается, что после ухода с биржи она сможет сосредоточиться на создании игр без постоянного давления со стороны частных инвесторов, требующих демонстрации определённых финансовых результатов на ежеквартальной основе. Для саудовского PIF, с свою очередь, сделка послужит возможностью диверсифицировать свои активы и отдалиться от сферы углеводородных ресурсов, коими богата Саудовская Аравия.

Структура предстоящей сделки, которая должна быть закрыта во втором квартале 2026 календарного года, уже описывалась ранее. Суверенный фонд Саудовской Аравии получит 93,4 % акций EA, ещё 5,5 % достанутся Silver Lake, тогда как Affinity Partners ограничится 1,1 %. Очевидно, что при такой структуре капитала основное влияние на бизнес EA будут оказывать именно саудовские инвесторы. У них, как сообщалось ранее, тоже не всё так безоблачно в плане финансовых ресурсов. Генеральный директор Эндрю Уилсон (Andrew Wilson) сохранит свою должность в EA после закрытия сделки.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Сделка по уходу с биржи обернётся для Electronic Arts почти полной зависимостью от Суверенного фонда Саудовской Аравии
Суверенный фонд Саудовской Аравии столкнулся с финансовыми трудностями после покупки доли в Electronic Arts
Сделка по выходу с биржи обернулась для Electronic Arts долгом на $20 миллиардов — новые владельцы собираются сокращать расходы за счёт ИИ
Соавтор Call of Duty и нынешний босс Battlefield Винс Зампелла погиб в автокатастрофе
Новый патч для российской ролевой игры Of Ash and Steel в духе «Готики» вернул пропавшие предметы, а улучшений производительности придётся подождать
Не только для хардкорных игроков: хоррор Cronos: The New Dawn от создателей ремейка Silent Hill 2 скоро получит упрощённый уровень сложности
Теги: electronic arts, сделка, акционеры
electronic arts, сделка, акционеры
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.