«Этот движок — чудо. Я не потерплю клеветы»: разработчик Cyberpunk 2077 развеял популярный миф о скрытом предназначении лифтов

Игроки годами подозревали, что лифты в киберпанковом ролевом боевике Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt Red на самом деле являются прикрытием для загрузки уровня, однако это оказалось не так.

Глава кинематографического отдела при Cyberpunk 2077 и творческий руководитель Cyberpunk 2 Игор Сажинский (Igor Sarzynski) у себя в микроблоге прокомментировал предположения фанатов о скрытом предназначении лифтов в игре.

«Вы правда думаете, что можете гулять по всему городу и без экранов загрузки попасть в огромный комплекс, но для загрузки пентхауса нам вдруг приходится прибегать к трюкам с лифтом?» — задаётся вопросом Сажинский.

Другими словами, лифты в Cyberpunk 2077 — это не «хитро замаскированные экраны загрузки». Сажинский подчеркнул, что расположение подъёмников в игре продиктовано здравым смыслом, а не заботой об оптимизации.

«Лифт установлен там, потому что в этом есть смысл. Мы могли бы сделать его прозрачным, если бы хотели. Этот движок (REDengine — прим.) — чудо. Я не потерплю клеветы», — отрезал Сажинский.

Стоит отметить, что для Cyberpunk 2, The Witcher 4 и других игр CDPR променяла это «чудо» на Unreal Engine 5. Отвечая заинтересованному пользователю, Сажинский назвал причину перехода: «Мы хотим делать игры, а не движки».

Cyberpunk 2 до сих пор находится на этапе предварительного производства. Основным приоритетом CDPR является The Witcher 4 — разработка в самом разгаре, но релиз ожидается не раньше 2027 года.