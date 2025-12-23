Неудачный дебют: первая частная южнокорейская ракета рухнула через 30 секунд после старта

Сегодня в 04:13 по московскому времени состоялся запуск первой частной ракеты южнокорейской компании Innospace. На этом хорошие новости заканчиваются: ракета рухнула на землю уже через 30 секунд после отрыва от стартовой площадки космодрома. Вместе с ракетой была уничтожена полезная нагрузка — пять малых спутников корейских и индийских компаний. Неудачный дебют ракеты досаден, но неудивителен — такое обычно для первых стартов.

Потерпевшая крушение ракета Hanbit-Nano компании Innospace — это двухступенчатая ракета-носитель малого класса. Компания Innospace была основана в 2017 году и так же молода, как и национальные космические программы Южной Кореи. Первую самостоятельно разработанную ракету-носитель «Нури» (Nuri) Южная Корея запустила только в 2021 году, а национальное космическое агентство KASA было создано всего чуть больше года назад — в августе 2024 года. Страна всерьёз взялась за космос своими силами и это, рано или поздно, даст нужный результат.

В перспективе у Южной Кореи появится собственный космодром для запусков. Ракета Hanbit-Nano высотой около 20 метров (по разным данным — от 17 до 21 м) была запущена с космодрома Алкантара в Бразилии. Бразилия предоставляет площадки для запусков всем желающим, чем воспользовалась Innospace. К счастью, ракета упала за пределами космодрома и авария не привела к разрушениям и жертвам.

Запуск ракеты переносился три раза по техническим причинам. Суборбитальные испытания прототипа Hanbit-TLV были проведены год назад. Ракета Hanbit-Nano должна доставлять до 90 кг полезной нагрузки на низкую и солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км (этот запуск должен был вывести спутники на высоту 300 км).

Первая ступень ракеты приводится в движение гибридным двигателем тягой 25 т, работающим на парафине и жидком кислороде. Вторая ступень — метаново-кислородный двигатель тягой 3 т. Возгорание, по всей видимости, возникло на первой ступени — языки огня стали видны почти сразу после взлёта. Компания обещает проанализировать собранные данные и подготовить новый, успешный запуск.