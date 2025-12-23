Сегодня 23 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Неудачный дебют: первая частная южнокоре...
реклама
Новости Hardware

Неудачный дебют: первая частная южнокорейская ракета рухнула через 30 секунд после старта

Сегодня в 04:13 по московскому времени состоялся запуск первой частной ракеты южнокорейской компании Innospace. На этом хорошие новости заканчиваются: ракета рухнула на землю уже через 30 секунд после отрыва от стартовой площадки космодрома. Вместе с ракетой была уничтожена полезная нагрузка — пять малых спутников корейских и индийских компаний. Неудачный дебют ракеты досаден, но неудивителен — такое обычно для первых стартов.

Источник изображений: Yonhap

Источник изображений: Yonhap

Потерпевшая крушение ракета Hanbit-Nano компании Innospace — это двухступенчатая ракета-носитель малого класса. Компания Innospace была основана в 2017 году и так же молода, как и национальные космические программы Южной Кореи. Первую самостоятельно разработанную ракету-носитель «Нури» (Nuri) Южная Корея запустила только в 2021 году, а национальное космическое агентство KASA было создано всего чуть больше года назад — в августе 2024 года. Страна всерьёз взялась за космос своими силами и это, рано или поздно, даст нужный результат.

В перспективе у Южной Кореи появится собственный космодром для запусков. Ракета Hanbit-Nano высотой около 20 метров (по разным данным — от 17 до 21 м) была запущена с космодрома Алкантара в Бразилии. Бразилия предоставляет площадки для запусков всем желающим, чем воспользовалась Innospace. К счастью, ракета упала за пределами космодрома и авария не привела к разрушениям и жертвам.

Запуск ракеты переносился три раза по техническим причинам. Суборбитальные испытания прототипа Hanbit-TLV были проведены год назад. Ракета Hanbit-Nano должна доставлять до 90 кг полезной нагрузки на низкую и солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км (этот запуск должен был вывести спутники на высоту 300 км).

Первая ступень ракеты приводится в движение гибридным двигателем тягой 25 т, работающим на парафине и жидком кислороде. Вторая ступень — метаново-кислородный двигатель тягой 3 т. Возгорание, по всей видимости, возникло на первой ступени — языки огня стали видны почти сразу после взлёта. Компания обещает проанализировать собранные данные и подготовить новый, успешный запуск.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Запуск провалился»: японская ракета H3 не справилась с доставкой на орбиту навигационного спутника «Мичибики-5»
Новая европейская тяжёлая ракета Ariane 6 впервые вывела в космос навигационные спутники Galileo
NASA и военные США построили спутники в виде летающих тарелок — они будут осваивать сверхнизкую орбиту Земли
Марсианский ровер Perseverance приблизился к обновлению рекорда пробега по поверхности другой планеты
NASA передумало экономить и объявило дату запуска миссии SpaceX Crew-12 с россиянином на борту
Учёные отказали спутнику Сатурна Титану в глобальном подповерхностном океане, но шансы на жизнь ещё есть
Теги: запуск ракеты, авария, южная корея
запуск ракеты, авария, южная корея
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.