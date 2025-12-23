Сегодня 23 декабря 2025
Китай провалил вторую попытку догнать SpaceX — многоразовая первая ступень ракеты «Чанчжэн-12А» разбилась

Неудачи в космосе преследуют не только новичков. Сегодня в начале пятого утра в Бразилии разбилась первая частная южнокорейская ракета, а через час на другом конце света — в Китае — потерпела аварию возвращаемая ступень ракеты «Чанчжэн-12А». Это уже провал государственного космического сектора Поднебесной: ракета «Чанчжэн-12А» разработана и создана под эгидой национальной космической корпорации Китая, что стало второй за месяц аварией при возврате ступеней.

Источник изображения: Weibo

Источник изображения: Weibo

Ракета «Чанчжэн-12А» стала модернизацией ракеты «Чанчжэн-12» вплоть до перехода на топливо метан-киcлород. Главной особенностью «Чанчжэн-12А» должна стать возвращаемая первая ступень, что значительно удешевит космические запуски. Ровно десять лет назад американская компания SpaceX предпринимателя Илона Маска (Elon Musk) начала эксплуатацию ракет Falcon 9 с возвращаемыми первыми ступенями. Китай намеревался повторить успех SpaceX, что пока откладывается.

Запуск 3 декабря новой ракеты Zhuque-3 частной китайской компании LandSpace также должен был повторить успех SpaceX. Однако первая ступень не смогла вернуться на площадку и разбилась при падении. Сегодня неудача постигла первую ступень ракеты «Чанчжэн-12А». В обоих случаях полезная нагрузка не пострадала и была успешно доставлена на орбиту. Однако главным в этих запусках было испытание многоразовости, которое оба разработчика провалили. Источники с сожалением отмечают, что это по-прежнему удерживает Китай на 10 лет позади США в сфере космических запусков.

На площадке для ракет остаётся ещё один не испытанный носитель — ракета Tianlong-3, разработанная пекинской частной аэрокосмической компанией Space Pioneer. Дебютный запуск этой ракеты ожидается со дня на день. Первая ступень Tianlong-3 также создана для многоразового использования. По некоторым сведениям, дебютный старт не будет использован для демонстрации возвращения первой ступени. Но вдруг?

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
