Столкнувшись с беспрецедентными санкциями США около шести лет назад, китайский гигант Huawei Technologies был вынужден взять курс на развитие собственной программной платформы, и к октябрю текущего года операционная система HarmonyOS уже эволюционировала до шестой версии.

Более того, как отмечает South China Morning Post со ссылкой на статистику Huawei, сейчас платформа уже набрала более 27 млн пользователей. По сути, это позволяет ей существовать в качестве жизнеспособной альтернативы Google Android на китайском рынке. Аудитория HarmonyOS продолжает расти, ежедневно под её управлением активируются более 100 000 новых устройств. Ежедневно из фирменного магазина скачивается более 88 млн копий приложений и пакетов обновлений.

Пятая версия HarmonyOS вышла в конце прошлого года, но уже к июню разработчики получили доступ к шестой, а до потребителей очередь дошла в октябре текущего. По словам представителей Huawei, преодоление рубежа в 27 млн пользователей для HarmonyOS символизировало «пересечение черты выживания». Другим символом борьбы с американскими санкциями для компании стала разработка собственных чипов для мобильных устройств и ускорителей вычислений, подходящих для производства китайскими подрядчиками. Ранее для этих целей Huawei могла пользоваться услугами тайваньской TSMC, но к началу этого десятилетия лишилась такой возможности.