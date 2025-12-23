Сегодня 24 декабря 2025
Epic Games Store устроил раздачу готической метроидвании Bloodstained: Ritual of the Night в духе Castlevania, но ненадолго — игра доступна в России

Череда предновогодних подарков от Epic Games Store продолжается. Вслед за Paradise Killer временно бесплатной игрой в цифровом магазине Epic Games стала готическая метроидвания Bloodstained: Ritual of the Night.

Источник изображений: Epic Games Store

События Bloodstained: Ritual of the Night разворачиваются в Англии образца XVIII века. По сюжету сверхъестественные силы призвали на Землю замок, населённый демонами, и полные магической силы кристаллы-«осколки».

Игрокам в роли сироты Мириам, чьё тело из-за проклятия медленно превращается в кристалл, предстоит пробиться через замок и победить мага-призывателя Джибеля, чтобы спасти себя и человечество.

Bloodstained: Ritual of the Night дебютировала в июне 2019 года, заслужила «очень положительные» отзывы в Steam (93 %) и заработала себе на продолжение — Bloodstained: The Scarlet Engagement выйдет в 2026-м.

Игра позиционируется как духовный наследник серии Castlevania, продюсером которой с 2001 по 2010 год выступал Кодзи Игараси (Koji Igarashi) — продюсер и сценарист Bloodstained: Ritual of the Night.

Чтобы стать обладателем бесплатной копии Bloodstained: Ritual of the Night в Epic Games Store, нужно перейти на страницу игры и нажать на кнопку «Получить» — региональными ограничениями раздача не сопровождается.

Раздача Bloodstained: Ritual of the Night в Epic Games Store продлится всего сутки — 24 декабря в 19:00 по московскому времени предложение сменится на другое. Какое именно, до последнего держится в секрете.

bloodstained: ritual of the night, epic games store, epic games, метроидвания
