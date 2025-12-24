Apple добавила в iOS 26.3 функцию сопряжения с устройствами сторонних производителей для пользователей ЕС

В рамках выполнения требований Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) компания Apple добавила в iOS 26.3 новые функции совместимости для сторонних аксессуаров, предназначенных для пользователей Европейского союза. Европейская комиссия одобрила эти изменения, отметив, что они стали «ещё одним шагом к более взаимосвязанной цифровой экосистеме на благо всех граждан ЕС».

Производители сторонних носимых устройств из ЕС уже могут приступить к тестированию в бета-версии iOS 26.3 таких ключевых функций, как сопряжение «по близости» (Proximity Pairing) и передачу уведомлений. Сопряжение позволит, например, беспроводным наушникам подключиться к iPhone или iPad простым приближением к устройству, после чего пользователю достаточно будет совершить одно касание для завершения процесса, как это реализовано у AirPods. Ранее подключение сторонних аксессуаров требовало нескольких последовательных действий.

Кроме того, устройства сторонних производителей, такие, как например, как смарт-часы, смогут получать уведомления с iPhone, включая возможность не только просмотра, но и взаимодействия с ними, что ранее было доступно исключительно владельцам Apple Watch. При этом уведомления могут пересылаться одновременно только на одно подключённое устройство, то есть включение уведомлений для устройства другого бренда автоматически отключит их на Apple Watch.

Напомним, выпуск iOS 26.3 ожидается в конце января 2026 года, а полномасштабный запуск функции в Европе запланирован также на 2026 год.