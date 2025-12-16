iPhone наконец начнут отправлять уведомления на сторонние смарт-часы — но Apple всё равно всё ограничила

Первая бета-версия iOS 26.3 показала, как Apple будет исполнять требование Евросоюза касательно отображения уведомлений на сторонних устройствах. Теперь, выбрав в разделе «Настройки» пункт «Уведомления», пользователи могут указать смарт-часы или фитнес-браслет для получения уведомлений с iPhone.

Одним из главных спорных моментов между Apple и Евросоюзом в отношении «Закона о цифровых рынках» (Digital Markets Act, DMA) стало требование разрешить сторонним носимым устройствам отображать уведомления с iPhone. По словам Apple, это представляет собой серьёзную угрозу конфиденциальности и безопасности. «Эти данные включают содержимое сообщений пользователя, электронных писем, медицинских уведомлений и любых других уведомлений, которые получает пользователь. И это раскроет другим компаниям данные, к которым в настоящее время даже Apple не имеет доступа», — заявил представитель Apple.

Тем не менее, Apple была вынуждена начать подготовку к выполнению этого требования ещё с iOS 26.1. В iOS 26.3 Apple добавила новый интерфейс пересылки уведомлений в разделе «Настройки → Уведомления», где пользователи могут выбрать стороннее устройство для получения уведомлений, пересылаемых с их iPhone. Эта функция основана на новом общедоступном фреймворке Accessory Notifications, который пока не задокументирован на портале разработчиков Apple, поскольку компания ещё не выпустила SDK для iOS 26.3.

Пользователи смогут самостоятельно определять, каким приложениям разрешено отправлять уведомления на стороннее устройство, аналогично тому, как работают настройки уведомлений для каждого приложения на Apple Watch. В процессе настройки Apple также сообщит пользователю, что «уведомления включают название приложения и всё содержимое уведомления», но не будет обозначать эту функцию как угрозу конфиденциальности или безопасности.

Одним из важных ограничений текущей реализации Apple является то, что пересылка уведомлений работает только с одним аксессуаром одновременно. Как заявляет Apple, «уведомления не будут отображаться на Apple Watch, пока включена пересылка уведомлений».

Другое, ещё более серьёзное ограничение — новая функция доступна только пользователям из Евросоюза. Что странно, в меню iPhone она отображается по всему миру, но за пределами ЕС не активируется.