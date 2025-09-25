Apple призвала власти Евросоюза отменить действующий в регионе «Закон о цифровых рынках» (DMA), призванный ограничить влияние крупных технологических компаний. Вместо этого она предложила внести новый регламент, который считает более целесообразным, сообщает Reuters.

Сейчас Еврокомиссия приступила к анализу закона — в ведомстве решили оценить его эффективность и способность реагировать на новые технологии, в том числе искусственный интеллект. До 24 сентября заинтересованные стороны могли отправлять в комиссию отзывы по этим вопросам. Производитель iPhone предупредил, что из-за DMA европейские пользователи его устройств и сервисов теперь сталкиваются с задержками в развёртывании новых функций, а также с повышенными угрозами конфиденциальности и безопасности. Компания обратилась в Еврокомиссию с предложением пересмотреть влияние этого закона на европейских потребителей, которые пользуются её продукцией, но пообещала продолжить работу над внедрением новых функций, соблюдая при этом требования законодательства.

Соблюдение требований DMA — это обязанность, а не вопрос выбора, заявили в Еврокомиссии, и «„привратники“, такие как Apple, обязаны обеспечивать совместимость сторонних устройств со своими операционными системами». В Apple, однако, пожаловались, что из-за этого закона ей пришлось отложить развёртывание некоторых новых функций в ЕС, в том числе вывода экрана iPhone на Mac и синхронного перевода на AirPods — процесс оказался сопряжён с техническими сложностями. Компания, которая миллионными тиражами продаёт свои устройства и сервисы в ЕС, была вынуждена также отложить внедрение некоторых возможностей, связанных с определением местоположения в «Картах», потому что закон требует обеспечить работу определённых функций не только с продуктами Apple. По её словам, она не нашла способа выполнить требования ЕС без ущерба для пользовательских данных, а предложенные меры безопасности Еврокомиссия отклонила.

«Стало ясно, что мы не можем решить все проблемы, которые создаёт DMA. Со временем прояснилось, что DMA не помогает рынкам. Он затрудняет ведение бизнеса в Европе», — констатировала Apple. В июне компания была вынуждена внести изменения в политику App Store в ЕС в ответ на претензии в области антимонопольного права. Вступивший в силу в прошлом году DMA обязывает крупные технологические компании открывать свои платформы для конкурентов. Apple выразила опасения, что новый формат сделает работу европейских пользователей с её сервисами «более рискованной и менее интуитивной»: загрузки приложений из сторонних источников и транзакции через сторонние платёжные сервисы чреваты такими угрозами как мошенничество, распространение вредоносного ПО и материалов для взрослых, которые запрещены в её официальном магазине.