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«Насмешка над конкуренцией»: Apple дала разработчикам выбор — 5 % комиссии или урезанные функции App Store

В апреле Apple была оштрафована на €500 млн за нарушение положений европейского закона Digital Markets Act (DMA). Чтобы избежать штрафов, компания ввела изменения в разделе магазина приложений App Store для Евросоюза. Вчера Apple объявила о новой системе уровней, в которой размер комиссии будет зависеть от набора функций, используемых разработчиками в магазине приложений компании.

«Уровень 1» предоставит разработчикам только базовые функции App Store за более низкую комиссию в размере 5 процентов за покупки в приложении, включая обзоры приложений и доступ к поддержке Apple. На этом уровне отсутствуют многие возможности, включая автоматические обновления и загрузки ПО, а также инструменты для продвижения приложений.

Для полного доступа ко всем функциям App Store разработчикам необходимо использовать «Уровень 2» платы за услуги магазина, который предусматривает 13-процентную комиссию. По умолчанию приложения в App Store будут публиковаться на «Уровне 2», но, чтобы снизить комиссию, разработчики смогут перевести свои приложения на «Уровень 1».

Apple также вводит новый сбор Core Technology Commission, который предусматривает 5-процентную комиссию за покупки в приложениях из App Store, оплаченные через альтернативные платёжные системы (в обход App Store). Данная практика придёт на смену Core Technology Fee (CTF) — комиссии в 0,5 евро за каждую загрузку приложения свыше одного миллиона для разработчиков, которые выбрали альтернативные условия распространения приложений. С 1 января 2026 года Apple планирует полностью перевести всех разработчиков в ЕС на единую бизнес-модель Core Technology Commission.

Также Apple изменила ряд условий соглашения для разработчиков. Теперь они могут свободно продвигать свои предложения не только на собственных сайтах, но и через сторонние ресурсы, другие приложения и альтернативные магазины. Также больше не действует ограничение на одну статичную ссылку — разрешено использовать несколько URL с перенаправлениями и трекингом. Дизайн интерфейса для ссылок теперь можно настраивать без ограничений.

Кроме того, Apple изменила работу так называемого «страшного уведомления», которое показывалось пользователям при переходе по внешним ссылкам из приложения. Теперь предупреждение отображается только при первом нажатии, а пользователи смогут отключить его для будущих переходов в рамках одного приложения.

Ранее регуляторы Евросоюза отреагировали на планы Apple новым расследованием в отношении Core Technology Fee и других ограничений для альтернативных магазинов приложений, утверждая, что Apple не смогла доказать, что они были необходимыми и соразмерными. В итоге Apple был назначен штраф в 500 млн евро.

Apple, в свою очередь, не отказалась от планов обжаловать штраф. «Европейская комиссия требует от Apple внести ряд дополнительных изменений в App Store, — заявила представитель компании. — Мы не согласны с этим результатом и планируем подать апелляцию».

«Новая схема соответствия закону о цифровых рынках Apple является незаконной как в Европе, так и в Соединённых Штатах и ​​является насмешкой над честной конкуренцией на цифровых рынках. Приложения с конкурирующими платёжными системами не только облагаются комиссиями, но и коммерчески ущемляются в App Store», — отреагировал на новые правила App Store глава Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney).

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Теги: apple, правила, оплата в приложении, штраф, евросоюз, app store
apple, правила, оплата в приложении, штраф, евросоюз, app store
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