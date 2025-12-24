Сегодня 24 декабря 2025
Браузерная версия GTA: Vice City разозлила Take-Two — проект закрыли, но разработчики не сдаются

Выпущенная на днях браузерная версия культового криминального экшена с открытым миром GTA: Vice City от команды Dos.Zone Team привлекла внимание владельца прав на франшизу, компании Take-Two Interactive.

Источник изображения: Rockstar Games

Источник изображения: Rockstar Games

Напомним, браузерный порт GTA: Vice City базируется на проектах re3 и reVC, поддерживает различные улучшения и требует для полной разблокировки доказать наличие на системе легальной копии оригинальной игры.

Релиз состоялся 18 декабря. Проект привлёк 300 тыс. пользователей за сутки и получил освещение даже в зарубежных СМИ, однако популярность обернулась для браузерной версии GTA: Vice City от Dos.Zone Team проблемой.

Источник изображения: Revolution Team

Источник изображения: Revolution Team

Как сообщил блогер Никита Аксёнов (Carter54), Dos.Zone Team получила письмо (прикреплено ниже) от представителя Take-Two с претензиями к проекту команды. Игру пришлось выключить (и русскую, и английскую версии).

По мнению Take-Two, браузерная Vice City нарушает её интеллектуальную собственность и причиняет компании вред. Юристы потребовали немедленно закрыть проект и убрать все упоминания контента, защищённого авторским правом.

Источник изображения: Dos.Zone

Источник изображения: Dos.Zone

«Но мы обязательно вернёмся после устранения всех препятствий, блокирующих его реализацию. Благодаря этому проекту наша команда и Dos.Zone стали известны на весь мир, и нам ещё есть чем удивить наблюдающую за нами аудиторию», — заверил Аксёнов.

GTA: Vice City вышла в 2002 году на PS2, а в 2003-м добралась до PC и Xbox. В 2021-м игра получила ремастер в рамках сборника Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition для ПК, консолей и мобильных устройств.

Теги: grand theft auto: vice city, gta: vice city, rockstar games, take-two interactive, dos.zone team, экшен
