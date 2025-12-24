По данным TrendForce, в сегменте производства полупроводниковой продукции цены растут не только на память, но и на услуги по контрактному выпуску прочих чипов. По крайней мере, на фоне растущего спроса SMIC собирается на некоторых своих производственных линиях поднять цены на 10 %. При этом многие предприятия в Китае работают с полной загрузкой или даже превышают её.

SMIC является крупнейшим контрактным производителем чипов в Китае и третьим в мире, уступая только TSMC и Samsung по величине выручки. Укреплению её позиций в ближайшее время будут способствовать не только стремление Китая к суверенитету в полупроводниковой сфере, но и специализация местных производителей чипов на зрелых литографических технологиях. Создавая высокую конкуренцию в сфере зрелой литографии, китайские производители фактически вытесняют с рынка зарубежных конкурентов. TSMC уже продаёт своё оборудование для работы с кремниевыми пластинами типоразмера 200 мм своей родственной компании Vanguard (VIS), поскольку собственные устаревшие линии TSMC не могут быть загружены заказами оптимальным образом. К концу 2027 года компания вообще закроет некоторые свои предприятия, обрабатывающие кремниевые пластины такого типоразмера.

При условии сохранения высокого спроса на чипы данного класса китайские производители смогут дополнительно поднять цены на свои услуги, как считают представители TrendForce. Непосредственно SMIC сейчас почувствовала приток заказов на выпуск чипов для смартфонов и инфраструктуры ИИ, поэтому именно на этих направлениях она сосредоточит повышение цен в ближайшее время.

Ведущие контрактные производители чипов в Китае продолжают увеличивать загрузку своих линий. У SMIC она в третьем квартале последовательно выросла с 92,5 до 95,8 %, а занимающая шестое место в мире китайская Hua Hong Semiconductor в то же время подняла степень загрузки своих предприятий до 109,5 %. На первом заводе Hua Hong, способном работать с кремниевыми пластинами типоразмера 300 мм, объёмы выпуска продукции превысили расчётные 95 000 пластин в месяц и достигли рубежа в 100 000 штук. Второе предприятие, которое только наращивает объёмы выпуска, уже освоило обработку 35 000 пластин в месяц при проектной величине в 40 000 пластин. К третьему кварталу следующего года оно выйдет на проектную производительность. Если SMIC занимает 5,1 % мирового рынка услуг по контрактному выпуску чипов, то Hua Hong довольствуется шестым с 2,6 % рынка.