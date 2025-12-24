В 2025 году хакеры установили рекорд по кражам криптовалюты — на сумму $2,7 млрд

В этом году киберпреступники украли криптовалюту на рекордную сумму в размере $2,7 млрд, сообщил TechCrunch со ссылкой на данные компаний, занимающихся мониторингом блокчейна.

Самая крупная сумма — около $1,4 млрд — была похищена со счетов базирующейся в Дубае криптовалютной биржи Bybit. По мнению компаний, специализирующихся на анализе блокчейна, а также ФБР, за этой масштабной кражей стоят хакеры из КНДР, считающиеся самой активной среди хакерских группировок, занимающихся кражами криптовалюты в течение последних нескольких лет.

Это была самая крупная известная кража криптовалюты за всю историю криптовалютного рынка и одна из крупнейших краж в сфере финансов в истории человечества. До взлома Bybit крупнейшими считались кражи криптовалюты в результате взлома платформ Ronin Network и Poly Network в 2022 году, когда было похищено $624 и $611 млн соответственно.

Публикация TechCrunch основана на данных компаний Chainalysis и TRM Labs, занимающихся мониторингом криптовалют, которые оценивают общую сумму похищенной в этом году криптовалюты в $2,7 млрд. В свою очередь, Chainalysis сообщает, что из отдельных криптовалютных кошельков было похищено $700 тыс.

Данные Chainalysis и TRM Labs совпадают с оценкой компании De.Fi, занимающейся безопасностью на основе Web3 и управляющей базой данных REKT. Несмотря на меры безопасности, сумма похищенной криптовалюты растёт из года в год. Ранее сообщалось, что в 2024 году хакеры похитили криптовалюту на $2,2 млрд, а годом ранее — на $2 млрд.

В числе других значительных краж криптовалюты в этом году называют взлом Cetus — децентрализованной биржи, который принёс хакерам $223 млн; взлом Balancer — протокола, построенного на блокчейне Ethereum, в результате которого было похищено $128 млн; а также взлом криптовалютной биржи Phemex, где киберпреступники украли более $73 млн.