ИИ-помощник Google Gemini 3 научился генерировать мини-игры YouTube Playables по текстовому описанию

В прошлом году на YouTube заработал раздел мини-игр Playables. Теперь создавать их может любой желающий, причём для этого не потребуются навыки в программировании — помощнику с искусственным интеллектом Google Gemini 3 достаточно простого описания, сообщает 9to5Google.

Источник изображения: 9to5google.com

Идея инициативы в том, чтобы можно было «за считанные минуты создавать забавные небольшие игры и напрямую делиться ими со своей аудиторией на YouTube». Поиграть в них можно в мобильных приложениях и веб-версии платформы. Конструктор получил название Playables Builder — все операции выполняются в этом веб-приложении.

Чтобы Gemini сгенерировал игру, потребуется дать ИИ её текстовое описание — его можно дополнить изображениями, отражающими визуальный стиль будущей игры; или даже загрузить ИИ-помощнику видео, чтобы показать ему образцы игровой механики.

Сейчас конструктор игровых проектов YouTube Playables Builder находится в стадии бета-тестирования, принять участие в программе могут добровольцы, которые заполнят соответствующую форму на платформе и укажут данные своего канала. Участники программы выбираются среди пользователей определённых стран — тем, кого компания утвердит, она предоставит учётные данные, отличные от логина и пароля для входа в основной аккаунт Google.

Теги: youtube, playables, ии, google, gemini
