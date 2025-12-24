Сегодня 24 декабря 2025
Новости Software

Режиссёр Clair Obscur: Expedition 33 заверил, что «всё в игре сделано человеком» — генеративный ИИ разработчикам «совсем не понравился»

Гендиректор французской студии Sandfall Interactive и руководитель разработки Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош (Guillaume Broche) прокомментировал использование генеративного ИИ в нашумевшей фэнтезийной пошаговой RPG.

Источник изображения: X (Jun_vp_)

Напомним, на релизе в Clair Obscur: Expedition 33 обнаружили текстуру, сгенерированную с помощью ИИ (см. изображение ниже). Ошибку быстро исправили, но осадок, как говорится, остался.

В частности, из-за этой ситуации Clair Obscur: Expedition 33 на прошедшей недавно церемонии The Indie Game Awards 2025 лишилась заработанных наград в номинациях «Игра года» и «Лучший дебют».

Та самая текстура (источник изображения: Tech4Gamers)

Отвечая на вопросы пользователей для YouTube-канала малоизвестного блогера Sushi, Брош заверил зрителей, что «всё в игре сделано человеком» — от концепт-артов до дубляжа персонажей и прочих элементов.

«Когда в 2022 году ИИ начал набирать популярность, мы уже занимались игрой. Это был просто новый инструмент. Мы его попробовали, и нам совсем не понравилось. Это казалось неправильным», — поделился Брош.

Источник изображения: Sandfall Interactive

Источник изображения: Sandfall Interactive

Брош подтвердил, что ИИ использовался в Clair Obscur: Expedition 33 на ранних этапах для создания временных текстур. На финальные их заменяли так быстро, как могли, хотя одна заглушка попала и в релизную версию.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. По словам Броша, все будущие проекты Sandfall Interactive будут сделаны целиком людьми — применять ИИ в разработке команда больше не намерена.

clair obscur: expedition 33, sandfall interactive, kepler interactive, ролевая игра, искусственный интеллект, ии
