Внешнеторговая политика США направлена на сдерживание технологического и экономического развития Китая, но в условиях бума ИИ китайские компании находят возможность заработать, даже не имея возможности поставлять передовую продукцию в США из-за заградительных тарифов или политически мотивированных санкционных ограничений.

Ориентированные на работу с искусственным интеллектом центры обработки данных требуют мощных источников электроснабжения и эффективных систем охлаждения. Производители подобного оборудования в изобилии присутствуют в Китае, поставки их продукции в США и прочие страны, с которыми у КНР натянутые отношения, никак не ограничиваются санкциями. С 2022 года бум модернизации энергосистем наблюдается в США, Европе и на Ближнем Востоке.

Силовые трансформаторы весьма востребованы в условиях бума инфраструктуры ИИ. В тех же США, например, от 50 до 80 % силовых трансформаторов импортируется, и по итогам текущего года на местном рынке будет наблюдаться их дефицит в размере от 10 до 30 % потребности, по мнению экспертов Wood Mackenzie, на которых ссылается Nikkei Asian Review.

Производитель промышленного электрооборудования Sieyuan Electric из Китая на этом фоне решил в прошлом году открыть американское представительство, чтобы заработать на дефиците силовых трансформаторов на местном рынке. С начала текущего года котировки акций компании в Шэньчжэне выросли в два с лишним раза, а на прошлой неделе она объявила о намерениях провести вторичное размещение акций в Гонконге.

Производство трансформаторов в силу технологических причин не так просто организовать и масштабировать, поэтому зарубежные потребители остаются в зависимости от китайских поставщиков. Статистика китайских таможенных органов гласит, что в прошлом году объём экспорта трансформаторов из страны вырос на 36,3 % до $8,2 млрд. Китайский поставщик трансформаторов, компания Tebian Electric Apparatus, в этом году продемонстрировала увеличение объёмов международных заказов на 65,91 %, тогда как на домашнем рынке они выросли только на 14,08 % по итогам прошлого полугодия.

Аналитики Bank of America Securities поясняют, что преимущество китайских поставщиков трансформаторов заключается в скорости выполнения заказов. Обычно они укладываются в один год, тогда как производители из прочих регионов планеты могут работать над заказом до двух или трёх лет. Производство специализированных сортов стали для трансформаторов полностью локализовано в Китае, что и позволяет обеспечивать такую скорость выполнения заказов. Тем более, что на внутреннем рынке КНР спрос на трансформаторы не так уж велик. Крупным поставщикам будет проще найти экспортные каналы сбыта, поскольку трансформаторы являются специфическим оборудованием, которое необходимо адаптировать и сертифицировать под требования в разных регионах.

Затраты на объекты ИИ-инфраструктуры, по мнению некоторых аналитиков, к концу десятилетия удвоятся и достигнут $1 трлн. Всё это заставляет связанные с ЦОД отрасли бурно развиваться в среднесрочной перспективе, энергетический сектор тоже не останется в стороне. Китайский сегмент ИИ, по мнению экспертов Bank of America Securities, к тому времени увеличит расходы примерно до $356 млрд, причём собственно на инфраструктуру будет направляться примерно треть этой суммы.

Системы стационарного хранения электроэнергии на базе аккумуляторов также являются сильной стороной китайской промышленности, поэтому и у них есть хорошие перспективы экспорта. Впрочем, пока лишь 2 % мировых поставок таких систем обусловлены спросом со стороны инфраструктуры ИИ. Китайские поставщики за десять месяцев этого года на 61 % увеличили экспорт систем стационарного хранения электроэнергии, а мировые объёмы поставок выросли на 70 %. По прогнозам JP Morgan, в этом году объёмы поставок таких систем вырастут на 80 %, а в следующем году прирост ограничится 30 %. На фоне дефицита цены могут вырасти, как предупреждают аналитики. С китайскими поставщиками батарей мало кто может потягаться, поэтому все сливки с этого рынка будут снимать именно они.

Китайские компании также будут играть важную роль в поставках отдельных компонентов систем охлаждения, которые используются в ЦОД для нужд ИИ. Тем более, что китайские строители ЦОД всё чаще обращают внимание на соседние страны, стремясь не только сэкономить на электроэнергии, но и получить доступ к импортным ускорителям вычислений, которые в самом Китае остаются под запретом по многим номенклатурным позициям. Китайским поставщикам элементов систем охлаждения в таких условиях будет проще расширить экспорт своей продукции.