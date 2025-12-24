Сегодня 24 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Китай нашёл новый способ зарабатывать в ...
реклама
Новости Hardware

Китай нашёл новый способ зарабатывать в США на ИИ-буме — на трансформаторах и не только

Внешнеторговая политика США направлена на сдерживание технологического и экономического развития Китая, но в условиях бума ИИ китайские компании находят возможность заработать, даже не имея возможности поставлять передовую продукцию в США из-за заградительных тарифов или политически мотивированных санкционных ограничений.

Источник изображения: Unsplash, Önder Andinç

Источник изображения: Unsplash, Önder Andinç

Ориентированные на работу с искусственным интеллектом центры обработки данных требуют мощных источников электроснабжения и эффективных систем охлаждения. Производители подобного оборудования в изобилии присутствуют в Китае, поставки их продукции в США и прочие страны, с которыми у КНР натянутые отношения, никак не ограничиваются санкциями. С 2022 года бум модернизации энергосистем наблюдается в США, Европе и на Ближнем Востоке.

Силовые трансформаторы весьма востребованы в условиях бума инфраструктуры ИИ. В тех же США, например, от 50 до 80 % силовых трансформаторов импортируется, и по итогам текущего года на местном рынке будет наблюдаться их дефицит в размере от 10 до 30 % потребности, по мнению экспертов Wood Mackenzie, на которых ссылается Nikkei Asian Review.

Производитель промышленного электрооборудования Sieyuan Electric из Китая на этом фоне решил в прошлом году открыть американское представительство, чтобы заработать на дефиците силовых трансформаторов на местном рынке. С начала текущего года котировки акций компании в Шэньчжэне выросли в два с лишним раза, а на прошлой неделе она объявила о намерениях провести вторичное размещение акций в Гонконге.

Производство трансформаторов в силу технологических причин не так просто организовать и масштабировать, поэтому зарубежные потребители остаются в зависимости от китайских поставщиков. Статистика китайских таможенных органов гласит, что в прошлом году объём экспорта трансформаторов из страны вырос на 36,3 % до $8,2 млрд. Китайский поставщик трансформаторов, компания Tebian Electric Apparatus, в этом году продемонстрировала увеличение объёмов международных заказов на 65,91 %, тогда как на домашнем рынке они выросли только на 14,08 % по итогам прошлого полугодия.

Аналитики Bank of America Securities поясняют, что преимущество китайских поставщиков трансформаторов заключается в скорости выполнения заказов. Обычно они укладываются в один год, тогда как производители из прочих регионов планеты могут работать над заказом до двух или трёх лет. Производство специализированных сортов стали для трансформаторов полностью локализовано в Китае, что и позволяет обеспечивать такую скорость выполнения заказов. Тем более, что на внутреннем рынке КНР спрос на трансформаторы не так уж велик. Крупным поставщикам будет проще найти экспортные каналы сбыта, поскольку трансформаторы являются специфическим оборудованием, которое необходимо адаптировать и сертифицировать под требования в разных регионах.

Источник изображения: Unsplash, Zey Ngobese

Источник изображения: Unsplash, Zey Ngobese

Затраты на объекты ИИ-инфраструктуры, по мнению некоторых аналитиков, к концу десятилетия удвоятся и достигнут $1 трлн. Всё это заставляет связанные с ЦОД отрасли бурно развиваться в среднесрочной перспективе, энергетический сектор тоже не останется в стороне. Китайский сегмент ИИ, по мнению экспертов Bank of America Securities, к тому времени увеличит расходы примерно до $356 млрд, причём собственно на инфраструктуру будет направляться примерно треть этой суммы.

Системы стационарного хранения электроэнергии на базе аккумуляторов также являются сильной стороной китайской промышленности, поэтому и у них есть хорошие перспективы экспорта. Впрочем, пока лишь 2 % мировых поставок таких систем обусловлены спросом со стороны инфраструктуры ИИ. Китайские поставщики за десять месяцев этого года на 61 % увеличили экспорт систем стационарного хранения электроэнергии, а мировые объёмы поставок выросли на 70 %. По прогнозам JP Morgan, в этом году объёмы поставок таких систем вырастут на 80 %, а в следующем году прирост ограничится 30 %. На фоне дефицита цены могут вырасти, как предупреждают аналитики. С китайскими поставщиками батарей мало кто может потягаться, поэтому все сливки с этого рынка будут снимать именно они.

Китайские компании также будут играть важную роль в поставках отдельных компонентов систем охлаждения, которые используются в ЦОД для нужд ИИ. Тем более, что китайские строители ЦОД всё чаще обращают внимание на соседние страны, стремясь не только сэкономить на электроэнергии, но и получить доступ к импортным ускорителям вычислений, которые в самом Китае остаются под запретом по многим номенклатурным позициям. Китайским поставщикам элементов систем охлаждения в таких условиях будет проще расширить экспорт своей продукции.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Майнеры массово перепрофилируют криптофермы под задачи ИИ
Китайская Tencent получила доступ к 15 000 санкционных ИИ-чипов Nvidia Blackwell через Японию
«Строительный ажиотаж»: бум ИИ разогнал рынок ЦОД до рекордных $61 млрд
Группа известных писателей обвинила ИИ-компании в пиратстве и подала в суд
Google поглотит Intersect Power, чтобы справиться с энергетическими аппетитами ИИ
Санкционная GeForce RTX 5090 массово просачивается в Китай — её раскупают даже с наценкой в 150 %
Теги: китай, китайские производители, ии, ии-бум
китай, китайские производители, ии, ии-бум
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.