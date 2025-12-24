Игроки Eve Online за 2025 год уничтожили кораблей более чем на 6 миллионов долларов и другая занимательная статистика капсулёров

Разработчики из исландской студии CCP Games поделились статистикой пользователей мультиплеерной космической ролевой игры Eve Online за 2025 год. Судя по результатам, капсулёры не жалели ни своих, ни чужих денег.

За уходящий год Eve Online получила два расширения с новыми кораблями и не только. В майском Legion, среди прочего, добавили пользовательские миссии (внешние заказы), а в ноябрьском Catalyst переработали механику бурения.

Как стало известно из статистики, за 2025 год капсулёры создали 9130 внешних заказов, произвели самый популярный корабль — Pioneer (был добавлен в Catalyst) — 71 873 раз и уничтожили его 4513 раз.

Самым впечатляющим достижением игроков по итогам 2025 года видится объём прожжённых единиц ISK — основной валюты Eve Online. Показатель составил более одного квадриллиона ISK (1 142 260 784 813 930, если быть точным).

У ISK нет фиксированной стоимости в реальных деньгах — она колеблется в зависимости от премиальной валюты Eve Online (плексов). Согласно подсчётам журналиста PC Gamer, речь идёт об ущербе на сумму $6,187 млн.

Статистика капсулёров за 2025 год

Кроме того, за 2025 год капсулёры добыли более двух триллионов кубометров руды (2 214 975 610 330) и переработали из них материалов на сумму свыше 380 триллионов ISK (380 532 846 570 048).

Eve Online дебютировала в мае 2003 года и спустя более 20 лет остаётся эксклюзивом ПК. Игра предлагает 7800 звёздных систем для исследования, комплексные механики, масштабные пользовательские сражения и полный перевод на русский.