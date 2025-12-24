Новым предновогодним подарком в Epic Games Store стал хоррор The Callisto Protocol в духе Dead Space, но не для российских игроков

Вслед за Bloodstained: Ritual of the Night новым подарком в цифровом магазине Epic Games стал научно-фантастический хоррор The Callisto Protocol от издательства Krafton и разработчиков из Striking Distance Studios.
Игрокам в роли пилота Джейкоба Ли предстоит выбраться из тюрьмы «Чёрная жесть» на Каллисто, которая кишит гротескными мутантами. Игра вышла 2 декабря 2022 года на PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.
Разработкой руководил создатель Dead Space Глен Шофилд (Glen Schofield), но делу это не помогло. Проект удостоился смешанных отзывов критиков (69 % на Metacritic) и пользователей (66 % в Steam).
Стоит отметить, что The Callisto Protocol уже раздавали в Epic Games Store — летом 2024 года игра была доступна для бесплатной активации на протяжении недели. Новая же акция продлится всего сутки.
Из-за введённых ограничений The Callisto Protocol в российском сегменте Epic Games Store недоступна. При этом российские пользователи Steam игру приобрести могут (1900 рублей).
Девятая тайная раздача начнётся завтра, 25 декабря, в 19:00 по московскому времени. Какая именно игра станет временно бесплатной следующей, администрация Epic Games Store до последнего держит в секрете.
В рамках праздничной распродажи Epic Games Store уже раздали Hogwarts Legacy, Jotunnslayer: Hordes of Hel, Eternights, Blood West, Sorry We're Closed, Paradise Killer и упоминавшуюся Bloodstained: Ritual of the Night.
