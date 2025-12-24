Сегодня 24 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик Новым предновогодним подарком в Epic Gam...
реклама
Новости Software

Новым предновогодним подарком в Epic Games Store стал хоррор The Callisto Protocol в духе Dead Space, но не для российских игроков

Вслед за Bloodstained: Ritual of the Night новым подарком в цифровом магазине Epic Games стал научно-фантастический хоррор The Callisto Protocol от издательства Krafton и разработчиков из Striking Distance Studios.

Источник изображения: Steam (deadsnow19)

Источник изображения: Steam (deadsnow19)

Игрокам в роли пилота Джейкоба Ли предстоит выбраться из тюрьмы «Чёрная жесть» на Каллисто, которая кишит гротескными мутантами. Игра вышла 2 декабря 2022 года на PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

Разработкой руководил создатель Dead Space Глен Шофилд (Glen Schofield), но делу это не помогло. Проект удостоился смешанных отзывов критиков (69 % на Metacritic) и пользователей (66 % в Steam).

Источник изображения: Krafton

Источник изображения: Krafton

Стоит отметить, что The Callisto Protocol уже раздавали в Epic Games Store — летом 2024 года игра была доступна для бесплатной активации на протяжении недели. Новая же акция продлится всего сутки.

Из-за введённых ограничений The Callisto Protocol в российском сегменте Epic Games Store недоступна. При этом российские пользователи Steam игру приобрести могут (1900 рублей).

Источник изображения: Epic Games Store

Источник изображения: Epic Games Store

Девятая тайная раздача начнётся завтра, 25 декабря, в 19:00 по московскому времени. Какая именно игра станет временно бесплатной следующей, администрация Epic Games Store до последнего держит в секрете.

В рамках праздничной распродажи Epic Games Store уже раздали Hogwarts Legacy, Jotunnslayer: Hordes of Hel, Eternights, Blood West, Sorry We're Closed, Paradise Killer и упоминавшуюся Bloodstained: Ritual of the Night.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Epic Games Store устроил раздачу готической метроидвании Bloodstained: Ritual of the Night в духе Castlevania, но ненадолго — игра доступна в России
Игры на движке Unity скоро появятся в Fortnite — Epic Games и Unity заключили «уникальное партнёрство»
Спустя 7 лет после запуска и через 18 лет после Steam в Epic Games Store появилась возможность дарить игры друзьям
Игроки Eve Online за 2025 год уничтожили кораблей более чем на 6 миллионов долларов и другая занимательная статистика капсулёров
Симулятор первого российского магазинчика для гиков «Ларёк на улице Ленина» не выйдет в 2025 году, но есть и хорошая новость
Режиссёр Clair Obscur: Expedition 33 заверил, что «всё в игре сделано человеком» — генеративный ИИ разработчикам «совсем не понравился»
Теги: the callisto protocol, экшен, хоррор, epic games store, epic games
the callisto protocol, экшен, хоррор, epic games store, epic games
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.