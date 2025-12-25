Nvidia договорилась о сделке с Groq на $20 млрд — крупнейшей в своей истории

Компанию Nvidia сложно уличить в частых и крупных поглощениях, если не считать неудавшуюся попытку приобрести Arm, поэтому сделка с ИИ-стартапом Groq на сумму $20 млрд становится крупнейшей в истории покупателя. Представители Nvidia продолжают настаивать, что сделку с Groq нельзя назвать покупкой в полной мере, но это не так важно.

Как поясняет CNBC, за свои $20 млрд Nvidia получает не только квалифицированных специалистов Groq, но и права на использование её разработок, пусть и на условиях неисключительного лицензирования. Кроме того, зарождающийся облачный бизнес Groq продолжит независимое существование. Nvidia намерена интегрировать разрабатываемые Groq процессоры с низкими задержками в собственную архитектуру «ИИ-фабрик». Они будут применяться в задачах инференса и вычислительных нагрузках в масштабе реального времени.

Это уже не первая сделка подобного рода для Nvidia за последние несколько месяцев. В сентябре она потратила более $900 млн для привлечения в свои ряды генерального директора Enfabrica и других специалистов, а также лицензирование технологий этого стартапа. В целом, появление на фоне бума ИИ существенных запасов денежных средств способствовало росту инвестиционной активности Nvidia. В сентябре она договорилась об инвестициях в капитал OpenAI до $100 млрд, но эти взаимоотношения пока не оформлены до конца. В рамках сотрудничества с Intel компания Nvidia также обязалась вложить в её капитал $5 млрд.

Groq в этом году собиралась выручить $500 млн и не планировала искать покупателя на свои технологии, но от предложения Nvidia отказываться не стала. Стартап был основан в 2016 году выходцами из Google, которые были причастны к разработке фирменных процессоров TPU. Три месяца назад Groq удалось привлечь $750 млн, оценив тем самым свою капитализацию в $6,9 млрд. Инвесторами в капитал стартапа являются Samsung, Cisco, а также связанная с Дональдом Трампом-младшим 1789 Capital. Генеральный директор Groq Джонатан Росс (Johnathan Ross) и ряд других сотрудников по условиям договорённости с Nvidia перейдут в штат этой компании. При этом Groq формально продолжит независимую деятельность под управлением своего финансового директора Саймона Эдвардса (Simon Edwards).