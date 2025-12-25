Сегодня 25 декабря 2025
За пять лет Huawei увеличила долю китайских компонентов в своих флагманских смартфонах в три раза до почти 60 %

Добиться полной независимости от зарубежных поставщиков при производстве своих смартфонов китайская Huawei Technologies пока не может, но за последние несколько лет в условиях санкций она добилась существенного прогресса в этом направлении. Анализ устройства свежих моделей показывает, что доля китайских компонентов в смартфонах Huawei за пять лет выросла с 19 до 57 %, как отмечает Nikkei.

Источник изображения: Huawei Technologies

Источник изображения: Huawei Technologies

По заданию этого японского информационного агентства разборкой смартфонов Huawei различных поколений занялись специалисты Fomalhaut Techno Solutions. Содержание китайских компонентов в стоимостном выражении сравнивалось у выпущенного в 2024 году смартфона Mate 70 Pro и более нового Pura 80 Pro, представленного в текущем. На этом интервале доля китайских компонентов не изменилась, Mate 70 Pro и Pura 80 Pro продемонстрировали идентичный уровень в 57 %. Общая себестоимость компонентов, необходимых для производства Pura 80 Pro, достигла $380.

Для сравнения, в структуре себестоимости смартфонов Huawei аналогичной ценовой категории, представленных в 2020 году, китайские компоненты составляли только 19 %, а к 2023 году их доля выросла до 32 %. В период с 2023 по 2024 год доля компонентов из США, Японии и Южной Кореи в совокупности сократилась более чем на 20 процентных пунктов. В 2019 году президент США Дональд Трамп (Donald Trump) ввёл беспрецедентно суровые санкции против Huawei Technologies, в результате чего компания лишилась прямого доступа к компонентам зарубежного производства и права использовать операционную систему Google Android.

Huawei пришлось в дальнейшем не только наладить выпуск процессоров HiSilicon собственной разработки на мощностях китайской SMIC, но и развивать программную экосистему Harmony OS, которая недавно отметилась в новостях в контексте наличия более чем 27 млн пользователей. Процессор Kirin 9020 в составе Pura 80 Pro выпускается SMIC по аналогу 7-нм техпроцесса, который TSMC для Apple iPhone 11 внедрила ещё в 2019 году. Это позволяет экспертам Omdia утверждать, что китайская полупроводниковая промышленность отстаёт от западной в сфере литографии более чем на пять лет.

Ещё пару лет назад Huawei была вынуждена полагаться на южнокорейских и американских поставщиков при выборе памяти DRAM и NAND для своих смартфонов, но теперь она переключилась на продукцию CXMT в первом случае и YMTC во втором. Это крупнейшие производители DRAM и NAND соответственно в Китае. Дисплеи типа OLED поставляет китайская BOE Technology. По мнению специалистов Fomalhaut, компания Huawei уже близка к полному замещению импортных компонентов в составе своих смартфонов. Все ключевые комплектующие для них уже производятся на территории Китая. В целом по отрасли, как отмечают в TechInsights, уровень суверенитета Китая в части полупроводниковых компонентов, вырос в период с 2013 по 2023 годы с 14,9 до 23,3 %.

Источник:

huawei, huawei technologies, китай, китайские производители, импортозамещение
