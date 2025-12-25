Сегодня 25 декабря 2025
Рост цен на DRAM чуть замедлился к концу года, но это временное явление

Специалисты TrendForce продолжают неусыпно следить за динамикой цен на рынке памяти, их новейший отчёт указывает на сохранение тенденции к росту цен, но с небольшим сезонным нюансом — кратковременный рост предложения немного его замедлил. Вряд ли влияние этого фактора надолго сохранится, поэтому в следующем году цены на память продолжат свой рост.

Источник изображения: Kingston Technology

По информации TrendForce, за период с 17 по 23 декабря включительно стоимость наиболее востребованных чипов памяти DRAM на рынке моментальных сделок в среднем выросла на 9,52 % до $21,75, если рассматривать чипы поколения DDR4. При этом в сегменте находились варианты чипов, которые за указанный период подорожали на величину до 12,87 %. Устаревшая DDR3 пользуется гораздо меньшим спросом, её стоимость выросла всего на 2,23 %.

Источник изображения: TrendForce

Крупнейшим поставщиком модулей памяти остаётся Kingston, она на этой неделе резко подняла цены на свою продукцию, но одновременно продавцы старались увеличить количество предлагаемого товара, чтобы более выгодно отобразить выручку под конец года в своих отчётах. Это лишь немного сдержало рост цен, но не смогло существенно повлиять на тенденцию к их повышению.

Источник изображения: TrendForce

Контрактные цены на NAND тоже растут, подтягивая за собой спот-рынок. Многие продавцы на этом фоне придерживают партии товара, рассчитывая позже продать их по более высоким ценам. Подобный искусственный дефицит тоже способствует росту цен. За предыдущие семь дней до 23 декабря цены на 512-гигабитные чипы TLC выросли на 19,73 % до $11,517. Память типа SLC и MLC подорожала менее заметно, на величину от 0,72 до 3,15 %.

dram, nand, полупроводники, цены, аналитика
