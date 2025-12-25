Судьбу Intel определила 40-минутная встреча гендира Тана с президентом Трампом

В конце августа этого года корпорация Intel договорилась с властями США о продаже им 9,9 % своих акций. Как поясняет Reuters, этой сделке предшествовала серьёзная подготовка, причём для генерального директора Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) это стало серьёзным испытанием, ибо ранее он не посещал Белый дом и последний раз жертвовал на избирательную кампанию американских президентов около 20 лет назад.

По информации источника, перед встречей с Лип-Бу Таном американский президент Дональд Трамп (Donald Trump) грозил ему отставкой, ссылаясь на многолетнюю историю инвестиций нынешнего главы Intel в китайские компании. Генеральному директору Intel пришлось накануне встречи с американским президентов окружить себя группой советников и пообщаться с представителями Nvidia и Microsoft, которые имеют опыт лоббирования интересов своих компаний на высшем политическом уровне в США.

Члены правительства США идею частичной национализации Intel обсуждали на протяжении нескольких недель, прежде чем Тан и Трамп встретились лично, поэтому сделка была одобрена ими в сжатые сроки, сама встреча едва длилась более 40 минут. Что характерно, очевидцы указывают на отсутствие у руководства Intel намерений получать от американских властей субсидии по «Закону о чипах» как таковые. Напомним, их выделение лоббировалось ещё предыдущим генеральным директором Патриком Гелсингером (Patrick Gelsinger), непосредственно закон был подписан Джозефом Байденом (Joseph Biden), поэтому Тан и Трамп на идею использования субсидий могли смотреть с совершенно других позиций. По каким причинам Тан не был готов получать субсидии от властей США, не уточняется, но они могут иметь отношение к тем ограничениям, которые накладывались на компанию по данному закону.

Сделка с Трампом подразумевала передачу 9,9 % акций Intel властям США в обмен на оставшиеся $5,7 млрд, которые в бюджете страны уже были предусмотрены по «Закону о чипах». Общая сумма выплат, доставшихся Intel в той или иной форме, достигла $8,9 млрд. Вскоре после заключения сделки с властями США, руководству Intel удалось привлечь $5 млрд от Nvidia и $2 млрд от SoftBank. Принято считать, что провернувший за свою карьеру около 600 сделок Лип-Бу Тан как раз силён в привлечении инвестиций, тогда как в его технических компетенциях некоторые эксперты сомневаются. Это не помешало ему вскоре после прихода на пост генерального директора запустить масштабные кадровые реформы, которые устранили часть руководителей среднего звена, позволяя крупным техническим специалистам напрямую обращаться к главе корпорации.

Примечательно, что в условиях трудового контракта Лип-Бу Тана указывается на необходимость с его стороны уделять работе в Intel «столько времени, сколько потребуется», тогда как предшественник должен был полностью посвящать себя работе в корпорации. Формально, Лип-Бу Тан продолжает возглавлять ещё несколько компаний или инвестиционных фондов, либо входить в состав их совета директоров, хотя он и старается продемонстрировать лояльность по отношению к Intel после появления подозрений в наличии у него конфликта интересов.

Накануне сообщалось, что техпроцесс Intel 18A не удовлетворил компанию Nvidia, и соответствующие новости даже на короткое время вызвали снижение курса акций первой из компании на 3,6 %, но к закрытию сессии потери были отыграны. Intel заявила, что освоение техпроцесса 18A идёт успешно, а техпроцессом Intel 14A интересуется достаточное количество потенциальных клиентов. При этом Reuters подчёркивает, что условия сделки Intel с Nvidia никак не обязывают последнюю пользоваться контрактными услугами первой.