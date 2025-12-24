Сегодня 24 декабря 2025
Nvidia протестировала техпроцесс Intel 18А, но до заказов дело не дошло

Компания Nvidia изучала возможность использования технологического процесса 18A контрактного производителя Intel Foundry, но в итоге никаких соглашений достигнуто не было, сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

Источник изображения: Intel

Это не обязательно негативный знак для Intel Foundry, поскольку многие клиенты ранее обращались к Intel с предложением протестировать технологический процесс 18A. Для разработчиков чипов обычное дело оценивать предложения конкурентов TSMC, прежде чем принимать решение о создании дополнительных производственных мощностей.

Что касается технологического процесса 18A, то общее впечатление таково, что он в основном предназначен для внутренних продуктов Intel. Будущие версии, такие как 18A-P и 18A-PT, призваны привлечь внешних клиентов и, как ожидается, станут долгосрочными продуктами Intel Foundry. Технологический процесс Intel 14A становится критически важным продуктом для Intel Foundry. Его активная разработка запланирована на 2027 год. По мере того, как Intel сотрудничает с клиентами над проектированием техпроцесса, потенциальные партнёры по производству микросхем оценивают, соответствует ли будущая технология их потребностям. Первые отзывы клиентов свидетельствуют о высокой степени удовлетворенности ходом разработки, а те, кто знаком с техпроцессом, описывают его как действительно конкурентоспособный.

Более активное сотрудничество между Intel и Nvidia ожидается в 2026 году. Ранее компании подписали соглашение на $5 млрд, согласно которому чиплеты Nvidia RTX будут интегрироваться в процессоры Intel для ПК и ЦОД. Конкретных деталей на этот счёт пока нет. Технически у Intel уже есть опыт работы с GPU-тайлами в имеющихся процессорах. Поэтому логично предположить, что в будущем компания сможет выпускать процессоры либо с графикой Arc, либо с чиплетами Nvidia RTX на выбор. Как ранее заявил глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang), сотрудничество между компаниями в рамках создания совместных процессоров началось ещё в прошлом году в условиях повышенной секретности.

Источники:

Теги: intel, nvidia, техпроцессы
