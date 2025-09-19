Хуанг признался, что Nvidia тайно работала с Intel над созданием процессоров с прошлого года

По данным Tom’s Hardware, во время импровизированной пресс-конференции по итогам анонса сделки между Intel и Nvidia глава и основатель второй из компаний Дженсен Хуанг (Jensen Huang) признался, что сотрудничество между партнёрами в рамках создания совместных процессоров началось ещё в прошлом году в условиях повышенной секретности.

Напомним, что Intel и Nvidia готовы совместно разрабатывать центральные процессоры не только для серверного, но и для клиентского сегмента рынка, причём за графическую подсистему в них предсказуемо будет отвечать Nvidia. По какому техпроцессу будут выпускаться соответствующие чиплеты, пока не уточняется, но с высокой вероятностью их изготовлением будет заниматься TSMC. Будут ли эти чиплеты производиться в США на предприятиях TSMC в Аризоне, пока тоже не установлено. Зато глава Nvidia выразил уверенность, что в сегменте ноутбуков такие процессоры Intel со встроенной графикой RTX позволят охватить рынок, измеряемый 150 млн изделий в год. Intel будет отвечать за упаковку и тестирование совместно разработанных с Nvidia процессоров.

По сути, договорённости о сотрудничестве между Intel и Nvidia были достигнуты ещё в прошлом году при генеральном директоре Патрике Гелсингере (Patrick Gelsinger), хотя занимающий этот пост с весны текущего года Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) основателем Nvidia и был охарактеризован, как «давний приятель» — они дружат уже около 30 лет. Но всё же, прогресс в сфере сближения двух компаний не является исключительно личной заслугой Лип-Бу Тана, как можно было подумать.

Дженсен Хуанг пояснил, что в составе Intel и Nvidia около года работают сразу три команды технических специалистов, которые погружены в тему процессорных архитектур, а также продуктовых линеек для серверов и ПК соответственно. «Работа над архитектурой очень обширна, и команды весьма воодушевлены новой архитектурой», — признался генеральный директор Nvidia.

По сути, хорошие возможности для взаимной интеграции компонентов Intel и Nvidia откроет использование интерфейса NVLink, поскольку он снимает ограничения для масштабирования производительности в серверных системах, накладываемые PCI Express. Поддержка NVLink будет реализована на уровне чипов Intel именно благодаря работе инженеров Nvidia. Последние уже имеют опыт создания таких процессоров, поскольку те же процессоры Vera будут сочетать ядра Arm с графической архитектурой Blackwell. Просто теперь нужно будет вместо Arm-совместимых ядер использовать x86-совместимые решения Intel.