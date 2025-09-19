Сегодня 19 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Глава Nvidia подчеркнул, что пока компан...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Глава Nvidia подчеркнул, что пока компания не будет заказывать выпуск чипов у Intel

Новость о сотрудничестве Intel и Nvidia в области разработки центральных процессоров получилась слишком важной для отрасли, чтобы ограничиться публикацией скупых пресс-релизов на эту тему. Руководители обеих компаний приняли участие в мероприятии для прессы, в ходе которого почти 40 минут рассказывали о планах совместной деятельности. Выяснилось, что пока Nvidia не готова заказывать у Intel выпуск чипов.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Прежде всего, основатель и бессменный руководитель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) подчеркнул, что решение вложить $5 млрд в капитал Intel никак не зависело от активности президента США Дональда Трампа (Donald Trump), и не было принято под его нажимом, как можно предположить. Попутно он добавил, что Nvidia продолжит сотрудничество с Arm с точки зрения использования архитектур этого британского холдинга для разработки собственных процессоров. Сотрудничество с Intel никак не должно повлиять на работу Nvidia с компанией Arm. Сама Nvidia продолжит разрабатывать серверные процессоры с соответствующей архитектурой, хотя и заметно увеличит объёмы закупок центральных процессоров Intel.

Не менее важными были и комментарии руководства Nvidia касательно перспектив дальнейшего сотрудничества с TSMC в части контрактного выпуска своих чипов. По сути, сближение с Intel приведёт только к тому, что последняя будет упаковывать на своих предприятиях центральные процессоры, оснащаемые чиплетами Nvidia с графическими ядрами, но выпускаться эти чиплеты по-прежнему должны компанией TSMC. Впрочем, Дженсен Хуанг напомнил, что Nvidia давно присматривается к технологиям Intel в сфере литографии и продолжит это делать. Не будем забывать, что сама Intel также активно пользуется услугами TSMC, но при прежнем руководстве стремилась как можно скорее увеличить долю самостоятельно выпускаемых компонентов для своих потребительских компонентов.

За счёт более глубокой интеграции CPU и GPU компания Nvidia надеется увеличить свой охват рынка, как дал понять её основатель. В силу разных причин, Nvidia ранее не претендовала на определённые сегменты рынка, но сотрудничество с Intel позволит ей это сделать. Помимо прочего, Nvidia с участием Intel рассчитывает создать процессоры с передовой интегрированной графикой RTX, использующие шину NVLink для скоростного обмена информацией между CPU и GPU, они сформируют новый класс компонентов для ноутбуков, который ранее «никто в мире не видел», как заявил Хуанг. Этот большой и «богатый» сегмент рынка до сих пор не был охвачен поставщиками, и Nvidia собирается на него попасть.

Глава Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) дал понять, что компания заинтересована в производстве всех частей чипов, разрабатываемых совместно с Nvidia, и будет пытаться пройти квалификационные процедуры последней для достижения этой цели. Впрочем, особой уверенности в успехе на этом направлении глава Intel на мероприятии для прессы не продемонстрировал. Стороны сделки готовы рассмотреть и возможность использования технологии компоновки Foveros 3D компании Intel при выпуске прочих продуктов Nvidia. Глава последней отметил, что пока рано судить о том, какой именно техпроцесс будут использовать совместно разработанные с Intel чипы. По некоторым оценкам, на рынке пони появятся в лучшем случае не ранее 2027 года. Будет ли Nvidia заказывать выпуск своей части совместных процессоров с Intel на американских предприятиях TSMC, пока также понять сложно.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Глава Nvidia назвал сделку с Intel на $5 млрд «невероятной инвестицией»
Акции Intel взлетели на новости об инвестициях Nvidia
Intel и Nvidia объявили о подготовке нескольких поколений x86-процессоров с графикой Nvidia для ПК и ЦОД
Старшие модели семейства Apple iPhone 17 оказались в дефиците на старте продаж
Учёные создали наношестерёнки размером с человеческую клетку, которые вращаются от лазера
Ryzen 7 9800X3D на материнской плате Gigabyte разогнали до 7,3 ГГц — это рекорд для этого процессора
Теги: intel, nvidia, arm, tsmc, производство микросхем
intel, nvidia, arm, tsmc, производство микросхем
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
OpenAI остаётся только завидовать — обучение китайской модели ИИ DeepSeek R1 обошлось всего в $294 тыс.
Представлен ностальгический корпус SilverStone FLP02, похожий на корпуса компьютеров из 1990-х
Умное кольцо Sber после череды задержек ожидается в продаже с 24 сентября
Студия ветерана Blizzard анонсировала динамичный изометрический боевик Arkheron — смесь Diablo и королевской битвы
Миллионы Wi-Fi-устройств по-прежнему подвержены уязвимости Pixie Dust, обнаруженной более десяти лет назад
GSC Game World подтвердила, когда выйдет крупное обновление 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и какие улучшения в него войдут 20 мин.
Игровой ИИ-помощник Gaming Copilot появится в Game Bar у всех пользователей Windows 11 10 ч.
Google интегрирует ИИ-агента на базе Gemini в браузер Chrome 10 ч.
Создателям контента для Fortnite позволят зарабатывать реальные деньги на продаже предметов 11 ч.
Microsoft напомнила об окончании расширенной поддержки Office 2016 и Office 2019 в следующем месяце 11 ч.
Epic Games Store устроил раздачу культового приключения Samorost 2 и социального выживания Project Winter 11 ч.
«А кто спрашивает?», — точность ответов DeepSeek зависит от региона пользователя 11 ч.
Слухи: авиасимулятор Microsoft Flight Simulator 2024 взял курс на PS5 14 ч.
В «Рувики» ИИ займётся обновлением статей и борьбой с вандалами 14 ч.
Полноэкранный интерфейс Xbox оказался доступен для всех — Asus ROG Xbox Ally теряет эксклюзивность 14 ч.
Ирландия разрешит ЦОД подключаться к электростанциям на ископаемом топливе — в качестве временной меры 9 мин.
Глава Nvidia подчеркнул, что пока компания не будет заказывать выпуск чипов у Intel 2 ч.
Xiaomi вынуждена отозвать 116 887 электромобилей SU7 из-за ошибок автопилота 2 ч.
Старшие модели семейства Apple iPhone 17 оказались в дефиците на старте продаж 3 ч.
Глава Nvidia назвал сделку с Intel на $5 млрд «невероятной инвестицией» 5 ч.
Microsoft вот-вот достроит «самый передовой» ИИ ЦОД в мире Fairwater и потратит $4 млрд на ещё один такой же 8 ч.
Новая статья: Обзор и тест системы жидкостного охлаждения Ocypus Sigma L36 Pro: внимание на экран! 10 ч.
Northrop Grumman справилась с отказавшими двигателями — космогрузовик Cygnus XL долетел до МКС 13 ч.
Huawei пообещала создать «самый мощный в мире» ИИ-кластер, который в разы превзойдёт решения Nvidia 14 ч.
Учёные создали наношестерёнки размером с человеческую клетку, которые вращаются от лазера 15 ч.