Глава Nvidia подчеркнул, что пока компания не будет заказывать выпуск чипов у Intel

Новость о сотрудничестве Intel и Nvidia в области разработки центральных процессоров получилась слишком важной для отрасли, чтобы ограничиться публикацией скупых пресс-релизов на эту тему. Руководители обеих компаний приняли участие в мероприятии для прессы, в ходе которого почти 40 минут рассказывали о планах совместной деятельности. Выяснилось, что пока Nvidia не готова заказывать у Intel выпуск чипов.

Прежде всего, основатель и бессменный руководитель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) подчеркнул, что решение вложить $5 млрд в капитал Intel никак не зависело от активности президента США Дональда Трампа (Donald Trump), и не было принято под его нажимом, как можно предположить. Попутно он добавил, что Nvidia продолжит сотрудничество с Arm с точки зрения использования архитектур этого британского холдинга для разработки собственных процессоров. Сотрудничество с Intel никак не должно повлиять на работу Nvidia с компанией Arm. Сама Nvidia продолжит разрабатывать серверные процессоры с соответствующей архитектурой, хотя и заметно увеличит объёмы закупок центральных процессоров Intel.

Не менее важными были и комментарии руководства Nvidia касательно перспектив дальнейшего сотрудничества с TSMC в части контрактного выпуска своих чипов. По сути, сближение с Intel приведёт только к тому, что последняя будет упаковывать на своих предприятиях центральные процессоры, оснащаемые чиплетами Nvidia с графическими ядрами, но выпускаться эти чиплеты по-прежнему должны компанией TSMC. Впрочем, Дженсен Хуанг напомнил, что Nvidia давно присматривается к технологиям Intel в сфере литографии и продолжит это делать. Не будем забывать, что сама Intel также активно пользуется услугами TSMC, но при прежнем руководстве стремилась как можно скорее увеличить долю самостоятельно выпускаемых компонентов для своих потребительских компонентов.

За счёт более глубокой интеграции CPU и GPU компания Nvidia надеется увеличить свой охват рынка, как дал понять её основатель. В силу разных причин, Nvidia ранее не претендовала на определённые сегменты рынка, но сотрудничество с Intel позволит ей это сделать. Помимо прочего, Nvidia с участием Intel рассчитывает создать процессоры с передовой интегрированной графикой RTX, использующие шину NVLink для скоростного обмена информацией между CPU и GPU, они сформируют новый класс компонентов для ноутбуков, который ранее «никто в мире не видел», как заявил Хуанг. Этот большой и «богатый» сегмент рынка до сих пор не был охвачен поставщиками, и Nvidia собирается на него попасть.

Глава Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) дал понять, что компания заинтересована в производстве всех частей чипов, разрабатываемых совместно с Nvidia, и будет пытаться пройти квалификационные процедуры последней для достижения этой цели. Впрочем, особой уверенности в успехе на этом направлении глава Intel на мероприятии для прессы не продемонстрировал. Стороны сделки готовы рассмотреть и возможность использования технологии компоновки Foveros 3D компании Intel при выпуске прочих продуктов Nvidia. Глава последней отметил, что пока рано судить о том, какой именно техпроцесс будут использовать совместно разработанные с Intel чипы. По некоторым оценкам, на рынке пони появятся в лучшем случае не ранее 2027 года. Будет ли Nvidia заказывать выпуск своей части совместных процессоров с Intel на американских предприятиях TSMC, пока также понять сложно.