Disco Elysium стала новой бесплатной игрой в Epic Games Store — раздача доступна в России, но продлится всего сутки

Вслед за The Callisto Protocol новым подарком в цифровом магазине Epic Games Store стал культовый ролевой детектив Disco Elysium от разработчиков из (тогда ещё) эстонской студии ZA/UM.

Источник изображения: ZA/UM

Источник изображения: ZA/UM

В Disco Elysium пользователям достаётся роль обеспечившего себе в результате алкогольного опьянения полную амнезию детектива, которому необходимо раскрыть невероятное убийство в городе Ревашоль.

Игроки могут как восстановить память герою, так и придумать ему совершенно новую личность. Disco Elysium включает «революционную» диалоговую систему, говорящие навыки, колоритных персонажей и шкафчик для собственных мыслей.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Disco Elysium дебютировала в октябре 2019 года на PC, а с выпуском издания The Final Cut (именно оно попало в раздачу Epic Games Store) в 2021-м добралась до PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch.

От базового издания The Final Cut отличается четырьмя (взаимоисключающими) квестами о политических взглядах, озвучением всех диалогов, новыми анимациями, звуками и эффектами освещения, а также поддержкой контроллера.

Источник изображения: Epic Games Store

Источник изображения: Epic Games Store

Чтобы стать обладателем бесплатной копии Disco Elysium: The Final Cut в Epic Games Store, нужно перейти на страницу игры и нажать на кнопку «Получить» — региональными ограничениями раздача не сопровождается.

Раздача Disco Elysium: The Final Cut в Epic Games Store продлится ровно сутки и сменится завтра, 26 декабря, в 19:00 по Москве. Какая именно игра станет временно бесплатной следующей, до последнего держится в секрете.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: disco elysium, za/um, ролевая игра, epic games store, epic games
