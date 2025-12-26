Сегодня 26 декабря 2025
Fujitsu участвует в разработке более доступной альтернативы HBM вместе с Intel и SoftBank

В середине уходящего года стало известно о попытках Intel и SoftBank разработать более дешёвую альтернативу скоростной памяти HBM, которая в разных своих поколениях использовалась в сегменте ускорения вычислений. Теперь издание Nikkei Asian Review сообщает, что в проекте принимает участие и японская компания Fujitsu, создающая самые мощные в стране суперкомпьютеры.

Источник изображения: Fujitsu

Источник изображения: Fujitsu

Учреждённая SoftBank компания Saimemory выступит в роли координатора усилий на этом направлении, Fujitsu тоже будет с ней взаимодействовать. К весне 2027 года в проект предполагается вложить $51,2 млн и получить прототип нового типа памяти, а массовое производство планируется развернуть к 2029 году. К 2027 году SoftBank вложит в капитал Saimemory около $19 млн. Национальный исследовательский институт Riken вместе с Fujitsu вложат в три раза меньшую сумму. Часть расходов на разработку нового типа памяти будет субсидироваться японским правительством.

Fujitsu имеет опыт массового производства чипов, поэтому она сможет им поделиться при организации выпуска нового вида памяти, хотя и Intel в этом смысле вряд ли уступает ей по масштабу компетенций. По сравнению с HBM, новый тип памяти должен обеспечить увеличение доступного объёма в два или три раза при снижении энергопотребления в два раза. Стоимость такой памяти при этом может оказаться чуть ниже. TSMC также будет участвовать в проекте на этапе изготовления прототипов новой памяти. Intel и Токийский университет примут участие в разработке, причём первая предложит свой опыт в области упаковки чипов в вертикальном измерении. Служебные блоки будут располагаться не на плоском кристалле, а интегрироваться вертикально, что и позволит увеличить плотность обработки данных в удельном измерении. Прочие участники проекта будут отвечать за разработку скоростного интерфейса передачи информации и эффективный отвод тепла.

Saimemory не будет самостоятельно заниматься выпуском разработанной памяти, поручая эту функцию подрядчикам. Потребность японской экономики в инфраструктуре ИИ при нынешних темпах развития отрасли за текущее десятилетие может увеличиться в 300 раз. Стране не помешает увеличить в этом контексте степень своей независимости от импортных технологий. Рынок HBM сейчас на 90 % контролируется двумя южнокорейскими компаниями — SK hynix и Samsung Electronics. Япония производство памяти на своей территории свернула ещё в начале века. Fujitsu этот бизнес оставила в прошлом ещё в конце двадцатого века, не выдержав ценовой конкуренции. Бум ИИ меняет ситуацию с доходностью производства памяти, поэтому новые игроки (или хорошо забытые старые) на нём появятся в ближайшие годы.

Источник:

Теги: fujitsu, softbank, intel, hbm, ии
