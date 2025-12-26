Китай запустил венчурные госфонды для финансирования технологий с физическим воплощением

Китайские власти последовательно сосредотачиваются на поддержке отдельных отраслей экономики, которые в дальнейшей перспективе имеют стратегическое значение. По всей видимости, новый этап государственного участия в развитии инновационных отраслей экономики подразумевает создание крупных венчурных фондов, которые сосредоточатся на финансировании разработок в сфере аппаратных технологий.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на китайский телеканал CCTV. Три венчурных фонда, по данным источника, получат объём капитала по $7,14 млрд каждый. Их назначение будет заключаться в поддержке стартапов с величиной капитала не более $71,3 млн, а максимальная сумма инвестиций со стороны этих фондов не превысит $7,13 млн в каждом случае.

К приоритетным направлениям инвестиций отнесены разработки в области интегральных микросхем, квантовых вычислений, биотехнологий, интерфейсов для соединения головного мозга с компьютером, аэрокосмическом секторе и некоторых других, подразумевающих создание аппаратного обеспечения и физической продукции. Для финансирования разработок в сфере программного обеспечения средства данных фондов использоваться не будут.