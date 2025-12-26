Трёхстворчатый складной смартфон Samsung Galaxy Z TriFold провалил тест на изгиб

Трёхстворчатый складной смартфон Samsung Galaxy Z TriFold, представленный в этом месяце, оказался не столь стойким к нагрузке на изгиб, как Galaxy Z Fold7, успешно выдержавший испытания на прочность. Для Galaxy Z TriFold такой тест, призванный проверить телефон на пределе его возможностей, оказался не по силам, выяснил YouTube-канал JerryRigsEverething.

В том, что Galaxy Z TriFold провалил тест, нет ничего удивительного. Складные устройства довольно хрупкие, и даже допуски для этих устройств предполагают, что к ним надо относиться довольно бережно. Просто складной Galaxy Z Fold7 оказался приятным исключением.

Традиционные тесты на прочность, которые проводит Зак Нельсон (Zach Nelson), автор популярного YouTube-канала JerryRigEverything, включают проверку на устойчивость к царапинам, огню, грязи и изгибам.

Как и у Galaxy Z Fold7, внутренний экран Galaxy Z TriFold оказался гораздо менее устойчивым к повреждениям, чем внешний. Если внешний экран выдерживает воздействие инструмента с твёрдостью 6–7 по шкале Мооса, то внутренний экран можно поцарапать даже ногтем.

Также экраны Galaxy Z TriFold показали слабую устойчивость к воздействию пламенем зажигалки. А после того, как на смартфон насыпали мусор с песком, при полном его открытии и закрытии стали слышны хруст и скрежет шарниров.

Что касается теста на изгиб, это первое складное устройство Galaxy, которое просто выходит из строя после быстрого изгиба в неправильном направлении. При этом нижняя часть правого шарнира ломается. Конечно же, речь не идёт о потере данных — смартфон можно починить, но замена экрана обойдётся очень дорого. По данным Samsung, устройство может выдержать до 200 000 складываний без потери работоспособности — но складывать нужно в правильную сторону.