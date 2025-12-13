Замена трёхстворчатого дисплея у Samsung Galaxy Z TriFold обойдётся дороже новенького Galaxy S25 Ultra

Первый трёхстворчатый смартфон от Samsung привлёк внимание не только передовой конструкцией и успешными продажами, но и ценником на ремонт. Как выяснилось, замена основного дисплея на Galaxy Z TriFold может обойтись дороже нового Galaxy S25 Ultra целиком.

В сложенном виде Samsung Galaxy Z TriFold выглядит как смартфон, а в разложенном устройство превращается в полноценный планшетный компьютер. Интерес к модели оказался огромным — первая партия разошлась в считанные минуты после начала продаж. Но трёхсекционный экран оказался недешёвым удовольствием, и относиться к нему следует бережно.

Замена внешнего дисплея на Samsung Galaxy Z TriFold выйдет в сумму от 137 000 до 226 000 корейских вон ($90–$150) — примерно столько же он стоит в актуальном Z Fold 7. А вот заменить внутренний трёхстворчатый экран обойдётся в сумму от 1 657 500 до 1 834 500 вон ($1120–$1240) в зависимости от сложности ремонта. Для сравнения, флагманский Samsung Galaxy S25 Ultra в формфакторе моноблока продаётся в Южной Корее по 1 673 100 ($1135).

Ещё одна проблема устройства — небольшой тираж: в крупных магазинах имеются по 15–30 единиц, и только 700 экземпляров на всю Южную Корею. До конца года Samsung рассчитывает продать от 2500 до 5000 штук, то есть это экспериментальный и контролируемый выпуск. Приведённые сведения, отмечает ресурс Gizmochina, взяты из публикации в блоге, и информация не подтверждена официально.