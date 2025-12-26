Сегодня 26 декабря 2025
Исследование показало, на какие игры в 2025 году россияне тратили больше всего денег

Информагентство «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования сервиса «МТС Оплата» рассказало о росте трат российских пользователей на видеоигры по сравнению с 2024 годом.

Как отмечают в «МТС Оплата», с каждым годом россияне тратят всё больше денег на гейминг: «На протяжении последних лет растёт спрос на компьютерные, мобильные и [консольные] видеоигры».

Так, в среднем с января по ноябрь 2025 года российские игроки тратили на 13 % больше, чем за аналогичный период 2024 года. Средний чек вырос до 1,8 тысячи рублей, а частотность платежей на одного клиента до 3,1 (с 2,9).

Одновременно с этим количество оплат по игровым консолям в России за последние 11 месяцев увеличилось более чем в пять раз. По мнению аналитиков, рост связан с появлением «новых зарубежных направлений, доступных для оплаты».

Согласно результатам исследования «МТС Оплата», наибольшим спросом у российских геймеров пользуются условно-бесплатные игры — мобильная королевская битва PUBG Mobile и приключенческий экшен с открытым миром Genshin Impact.

В 2025 году чаще оплачивали покупку игр и микроплатежи в них мужчины — 91 % против 9 %. Больше всего геймеров в России возраста от 25 до 34 лет — на эту группу пришлось 56 % от всех платежей.

Ранее сообщалось, что среднестатистическому геймеру по миру 41 год. Он почти с равной вероятностью может быть как мужчиной (51 %), так и женщиной (48 %), и, скорее всего (55 %), увлекается мобильными играми.

Источник:

