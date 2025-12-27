50 лет назад искусственный интеллект впервые обыграл в шахматы чемпиона СССР

В 1975 году в СССР было заключено любопытное пари между учёными из Института проблем управления и шотландским шахматистом Дэвидом Леви (David Levy). Учёные пообещали создать программу для шахматных эндшпилей, которая сможет составить конкуренцию гроссмейстеру-человеку. Призом в споре выступили 12 бутылок шотландского виски. В условиях крайне ограниченных вычислительных ресурсов исследователям удалось создать шахматный ИИ, обыгравший чемпиона СССР.

27 декабря исполняется 50 лет со дня, когда ИИ впервые в истории не ограничился копированием логики человека, а смог предложить собственное нетривиальное решение шахматной задачи, продемонстрировав принципиально новый уровень «мышления». Разработкой руководил Владимир Львович Арлазаров, в настоящее время доктор технических наук, член-корреспондент РАН и директор по науке компании Smart Engine.

В качестве оппонента для разработанной учёными программы выступил чемпион СССР гроссмейстер Юрий Авербах, который являлся признанным авторитетом в теории эндшпилей и был автором серии книг «Шахматные окончания». Авербах представлял шотландского шахматиста Дэвида Леви. Предполагалось, что он в серии коротких матчей выиграет у программы несколько партий, разыгранных из разных стартовых позиций, а программа должна была уверенно побеждать в выигрышных для неё эндшпилях «ладья и пешка против ладьи».

Очевидцы утверждают, что в многочасовых поединках программ не просто порой обыгрывала человека, но в ряде позиций «опровергла устоявшиеся представления об очевидной игре, став первым примером того, как искусственный интеллект выработал собственный, обоснованный способ решения интеллектуальной задачи».

За год до этих событий в Стокгольме состоялся первый в истории чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ. Победу на нем одержала советская «Каисса», также разработанная Арлазаровым.

«Партия с Юрием Авербахом была для нас намного важнее победы на чемпионате мира среди компьютерных программ, – рассказал Арлазаров. – Это был первый случай, когда машина не просто имитировала своего создателя, а делала нечто принципиально лучше него. Оказалось, что даже один из сильнейших знатоков шахматных окончаний может ошибаться в некоторых позициях, тогда как программа неизменно находит верное решение. С научной точки зрения именно этот опыт показал, каким должен быть искусственный интеллект, которому можно доверять в критически важных задачах».

«Сегодня Владимир Львович руководит научным направлением в компании Smart Engines, где его команда решает задачи компьютерного зрения и распознавания документов, опираясь на методологию советской научной школы – умение достигать принципиальных прорывов не за счёт наращивания вычислительных ресурсов, а за счёт эффективных алгоритмов», — сообщила пресс-служба компании.