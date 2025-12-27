Huawei намеревается поставлять свои ИИ-ускорители в Южную Корею

Для Huawei приоритетной задачей сейчас является обеспечение импортозамещения в китайской отрасли искусственного интеллекта, но это не мешает компании думать о потенциальной экспансии на внешние рынки. Хотя исторически под ними было принято подразумевать страны Ближнего Востока, неожиданно в данном контексте на уходящей неделе всплыла Южная Корея, куда Huawei намеревается поставлять свои ускорители Ascend.

Как сообщает TrendForce со ссылкой на южнокорейские СМИ, глава местного представительства Huawei Technologies Валянь Ван (Valian Wang) вчера заявил о намерениях компании официально поставлять в Южную Корею ускорители вычислений и готовые системы для ИИ-ЦОД со следующего года. При этом проторить данную экспортную дорожку призван новейший ускоритель модели Ascend 950, так что никакой дискриминации внешнего рынка по сравнению с внутренним не будет. На рынке Южной Кореи китайская Huawei попробует конкурировать с американской Nvidia.

Впрочем, понимая сложность освоения нового для себя рынка, Huawei в Южной Корее будет делать упор на продажу комплексных готовых решений, а не отдельных компонентов. Сетевая инфраструктура, системы хранения данных — всё это будет поставляться Huawei южнокорейским клиентам в совокупности с вычислительными мощностями и программным обеспечением. Полагаться на посредников в этой сфере Huawei тоже не может, а потому будет заниматься ими напрямую. Переговоры с некоторыми потенциальными клиентами в Южной Корее уже ведутся.

В следующем году Huawei также намерена поставлять южнокорейским клиентам свою операционную систему HarmonyOS, хотя о продажах фирменных смартфонов под её управлением в данной стране речь пока не идёт. Помимо Южной Кореи, Huawei рассчитывает наладить поставки своих ИИ-систем в Малайзию в следующем году. Подобные амбиции указывают на наличие у компании способности наладить выпуск соответствующей продукции в достаточных количествах с учётом быстро растущей потребности внутреннего рынка КНР.

На мероприятии Huawei Connect 2025 также стало известно, что ускорители семейства Ascend 950 будут оснащаться альтернативой памяти типа HBM, которую Huawei разработала своими силами. Ускорители для инференса получат HiBL 1.0, а модели для обучения — память семейства HiZQ 2.0.