Полупроводниковая стратегия Европы провалилась: инвестиции сорвались, зависимость выросла

Евросоюз надеялся снизить зависимость в отношении полупроводников от США и Китая и даже принял схожий с американским «Закон о чипах». Но до реализации задуманного так и не дошло, и теперь региону придётся приложить усилия, чтобы хотя бы не лишиться ранее достигнутого, пишет французская Le Monde.

Американская GlobalFoundries в партнёрстве с французско-итальянской STMicroelectronics планировала вложить €7,5 млрд в предприятие во французском Кролле и удвоить производственные мощности. Intel хотела вложить €30 млрд в магдебургский проект и построить здесь целый промышленный корпус — «Кремниевый узел» (Silicon Junction). Но планам Евросоюза утвердить себя в ожесточённой борьбе между Китаем и США за контроль над полупроводниковой промышленностью воплотиться было не суждено. GlobalFoundries так и не появилась в Кролле, и проект застопорился, несмотря на обещанные властями субсидии в размере €3 млрд. Intel сначала боролась за €10 млрд от властей Германии, но позже закрыла свои европейские проекты, чтобы переключиться на работу в родных США.

Бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон (Thierry Breton) добился принятия местного «Закона о чипах» (Chips Act), призванного помочь Европе привлечь беспрецедентные инвестиции, в том числе за счёт госсубсидий, но изменить ход истории этот документ так и не смог. В 1990 году ЕС был мировым лидером и владел 44 % мировых мощностей по производству кремниевых пластин — к 2020 году эта доля рухнула до 8 %. Доля инвестиций, сделанных в европейский полупроводниковый сектор, по сравнению с мировыми расходами упала с 10 % в 2000 году до 4 % в 2010 году, и ситуация не улучшилась до сих пор.

В 2023 году, через два года после принятия закона, ЕС по-прежнему сильно зависел от Китая и США в поставках полупроводников, необходимых для автопрома, игровой отрасли, искусственного интеллекта, экологических технологий и оборонной промышленности — в апреле того же года Европейская счётная палата объявила поставленную в законе цель «недостижимой». Ведомство поставило цель достичь 20 % мирового производства в денежном выражении к 2030 году. Сегодня этот показатель составляет 10 %, и в нынешних условиях его не получится поднять выше 11,7 %.

Впрочем, «Закон о чипах» помог укрепить главный профильный актив ЕС — качество исследований и разработки полупроводниковых компонентов нового поколения, более производительных и энергоэффективных. В Европе есть Институт микроэлектроники и компонентов (Бельгия) и CEA-LETI (Франция); новый закон помог благодаря общеевропейским и национальным субсидиям запустить пять пилотных линий, которые должны были заложить основу для перевода технологических решений на производство. В 2023 году Еврокомиссия одобрила крупнейший проект IPCEI в области полупроводников с бюджетом €21 млрд.

До момента, когда Intel отказалась от европейских проектов, общий объём объявленных инвестиций на континенте составлял €120 млрд. Сегодня Еврокомиссия утверждает, что в стадии реализации остаются проекты на €80 млрд — жизнеспособными она называет около 20, но некоторые из них, в том числе проект в Кролле, приостановлены или испытывают затруднения, так что оценки ведомства можно назвать оптимистичными.

Одной из немногих своих планов продолжает придерживаться тайваньская TSMC в партнёрстве с немецкими Bosch и Infineon, а также нидерландской NXP. В августе 2024 года TSMC действительно начала возводить полупроводниковый завод в Дрездене — Еврокомиссия одобрила госсубсидии на €5 млрд, а общий их объём составил более €10 млрд. На реализацию «Закона о чипах» сильное отрицательное влияние оказала неблагоприятная для инвестиций экономическая обстановка: европейские игроки, в том числе STMicroelectronics и Infineon, оказались перед лицом кризиса на автомобильном рынке и общей слабости промышленности на континенте. Эта суровая реальность умерила энтузиазм и американских компаний, таких как Intel и GlobalFoundries. Одних только обещаний еврочиновников оказать поддержку полупроводниковой отрасли было недостаточно: Еврокомиссия затягивала утверждение этих субсидий. Так, разрешение на магдебургский проект Intel пришло уже после того, как американская компания отказалась от своих планов — ждать пришлось около полутора лет.

При прежнем президенте Джо Байдене (Joe Biden) США приняли законы, которые помогли стране двигаться вперёд и снижать свою зависимость от китайской промышленности. Китай, со своей стороны, тоже продолжал активную политику, чтобы сохранить позиции в авангарде производства полупроводников. Европа сделала ставку на передовые технологии менее 10 нм в ущерб зрелой продукции, которая активно используется, например, в автопроме и составляет более двух третей европейского спроса. В итоге ЕС лишь увеличил свою зависимость от китайских полупроводников, а инцидент с китайской Nexperia обозначился в самый неподходящий момент — он спровоцировал панику в автопроме, а некоторые предприятия в Португалии и Восточной Европе даже временно приостанавливали производственные линии. В итоге власти Нидерландов отказались от национализации Nexperia, и работа компании возобновилась.

Нидерландский вопрос в европейской полупроводниковой промышленности стоит особо остро. В 2017 году власти страны позволили китайской Wingtech приобрести Nexperia, а когда отношения США и Китая обострились, Вашингтон пригрозил ввести санкции против Nexperia, фактически став причиной кризиса. Белый дом также требовал, чтобы Нидерланды ввели экспортные ограничения в отношении ASML — производителя оборудования для выпуска полупроводниковой продукции, которого лишили возможности поставлять часть продукции в Китай. В рамках ответных мер Пекин ограничил экспорт редкоземельных металлов. Вашингтон может потребовать и большего, и это повлияет на весь европейский рынок, опасаются в регионе, который и без того оказался меж двух огней — США и Китаем — и в этих условиях ЕС как-то пытается утвердить своё влияние.

Ещё одна зона геополитического риска для всего мира — напряжённость между материковым Китаем и Тайванем, которая постоянно дестабилизирует полупроводниковую отрасль. На Тайване находится крупнейший в мире полупроводниковый подрядчик TSMC, обладающий уникальными технологиями — если остров лишится возможности экспортировать чипы, почти все заводы в мире рискуют закрыться в три недели, предупредил в 2022 году Тьерри Бретон. США пытаются давить на TSMC, чтобы та начала открывать передовые производства по ту сторону Атлантики, но компания не спешит, потому что в этом случае остров может лишиться защиты Вашингтона.

Учитывая сложившуюся обстановку, Еврокомиссия решила пересмотреть свой подход, и в I квартале 2026 года власти региона могут принять второй «Закон о чипах», в котором будут переработаны меры по выходу из кризиса, учтён опыт Nexperia и введены требования по созданию запасов продукции. Власти намерены усилить поддержку традиционной полупроводниковой отрасли, а также уделить внимание ускорителям искусственного интеллекта, потому что зависимость от американской NVIDIA Европе тоже не нравится. Наконец, ЕС уделит внимание чипам с низким потреблением энергии, а также вопросам экономической безопасности.