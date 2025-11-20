Китайская сторона выразила удовлетворение решением властей Нидерландов не вмешиваться в деятельность Nexperia

Попытки предотвратить мировой кризис в сфере поставок автомобильных чипов, как поясняет Reuters, к настоящему моменту привели к отказу нидерландских властей от намерений строго контролировать деятельность штаб-квартиры Nexperia. Китайская сторона, с которой из-за прежних шагов Нидерландов возник конфликт, приветствует такие «шаги в нужном направлении».

При этом, как отмечает источник, конфликт далёк от завершения. Прежде всего, являющаяся номинальным владельцем Nexperia китайская компания Wingtech разделяет утверждение европейских оппонентов в том, что оба субъекта сохраняют противоречия в своём взаимодействии. Китайское министерство торговли заявило, что власти Нидерландов не до конца остановили своё влияние на деятельность штаб-квартиры Nexperia, хотя обещали сделать это.

Напомним, Nexperia является одним из крупнейших поставщиков автомобильных полупроводниковых компонентов. Её штаб-квартира расположена в Нидерландах, но с 2019 года вся компания принадлежит китайской Wingtech Technology. Кремниевые пластины первично обрабатываются в Германии и Великобритании, после чего поступают в Китай для конечной упаковки чипов и их тестирования. В КНР обрабатывается от 70 до 80 % всей продукции Nexperia, по разным оценкам.

Используя различные предлоги, связанные с национальной безопасностью, в конце сентября правительство Нидерландов под прикрытием решения суда перевело штаб-квартиру Nexperia под свой контроль, отстранив китайского генерального директора и назначив своего. Китай в ответ ввёл ограничения на экспорт продукции Nexperia. Поэтапно прекратились поставки кремниевых пластин с чипами Nexperia в Китай, а китайское предприятие перестало выдавать готовую продукцию на экспорт. Позже китайские власти ослабили контроль, и небольшие партии чипов начали отгружаться зарубежным клиентам. При этом некоторым из них пришлось самостоятельно возить кремниевые пластины из Европы в Китай, чтобы получить желаемое количество продукции.

Министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс (Vincent Karremans) вчера заявил, что отказ властей страны от влияния на деятельность Nexperia является жестом доброй воли, а переговоры с китайской стороной продолжаются. Он выразил признательность китайским властям за возможность возобновить поставки продукции Nexperia за пределы КНР. Еврокомиссия также приветствовала шаги, направленные на стабилизацию поставок чипов. Представители отрасли по производству автокомпонентов заявили, что исключать дальнейшее негативное влияние кризиса на выпуск автомобилей по-прежнему нельзя.

Руководство Nexperia подчеркнуло, что полное восстановление поставок требует дальнейшего активного сотрудничества с китайскими подразделениями компании. Запасов кремниевых пластин должно хватить на несколько месяцев. По словам министра экономики Нидерландов, октябрьское решение суда об отстранении китайского генерального директора Nexperia было ошибочным, именно оно остаётся одним из главных препятствий на пути решения конфликта. Китайская Wingtech, чей основатель Чжан Сюечжэн (Zhang Xuezheng) и был генеральным директором Nexperia до прошлого месяца, настаивает на содействии нидерландских властей в отмене соответствующего решения суда. При этом нидерландская судебная система подразумевает, что Nexperia придётся принять участие в расследовании по обвинениям в нарушении полномочий бывшим главой компании. Сроки начала этого расследования пока не определены.