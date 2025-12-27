Сегодня 27 декабря 2025
Новости Software
В ChatGPT совсем скоро появится реклама — стал известен её формат

В СМИ появились сообщения о том, что OpenAI рассматривает возможность запуска рекламы в ChatGPT в формате «спонсируемого контента», которая может повлиять на принятие пользователем решения о покупке того или иного товара.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva/unsplash.com

Источник изображения: Mariia Shalabaieva/unsplash.com

По данным ресурса The Information, OpenAI планирует отдавать приоритет размещению спонсируемого контента в ответах ИИ-моделей. «ИИ-модели могут отдавать приоритет спонсируемому контенту, чтобы гарантировать его отображение в ответах ChatGPT», — отмечается в публикации. По словам источника ресурса, в последние недели в макетах рекламы отображалась спонсируемая информация в боковой панели рядом с основным окном ответа ChatGPT.

Представитель OpenAI подтвердил, что компания рассматривает возможность добавления рекламы в ответы на запросы ИИ-моделей. «По мере того как ChatGPT становится более функциональным и широко используемым, мы ищем способы продолжать предоставлять всем больше информации. В рамках этого мы изучаем, как может выглядеть реклама в нашем продукте. У людей сложились доверительные отношения с ChatGPT, и любой подход будет разработан с учетом этого доверия», — сообщил он ресурсу The Information.

На данный момент OpenAI не размещает рекламу даже в платных версиях ChatGPT (ChatGPT Plus, ChatGPT Pro, ChatGPT Team/Enterprise). Недавно сообщалось, что в бета-версии приложения ChatGPT для Android 1.2025.329 упоминалась «функция рекламы» с «контентом маркетплейса», «рекламой в поиске» и «карусельной рекламой в поиске». После этого, по словам инсайдеров, OpenAI отложила планы по добавлению рекламы в ChatGPT, решив сосредоточиться на повышении качества ИИ в связи с возросшей конкуренцией со стороны Gemini. Но, судя по всему, OpenAI не отказалась от своих планов полностью, сделал вывод ресурс BleepingComputer.

Ресурс отметил, что в «Google Поиске» есть реклама, которая может влиять на покупательское поведение пользователей. Однако с учётом того, что GPT знает о предпочтениях пользователей гораздо больше, чем Google, реклама в ChatGPT может разрушить веб-экономику, предупреждает BleepingComputer.

Источник:

Теги: openai, chatgpt, ии, реклама
