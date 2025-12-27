Хакеры взломали Rainbow Six Siege и устроили раздачу подарков — Ubisoft отключила серверы игры

Популярный тактический сетевой шутер Tom Clancy’s Rainbow Six Siege от французского издателя и разработчика Ubisoft стал жертвой хакерской атаки. На фоне инцидента серверы игры пришлось отключить.

Как сообщает портал Dexerto, 27 декабря пользователи Rainbow Six Siege на ПК и консолях стали получать миллиарды единиц внутриигровой валюты (кредиты R6S) и очков репутации, пакеты «Альфа» и эксклюзивные косметические предметы.

Акция невиданной щедрости оказалась делом рук взломавших серверы игры хакеров. Наравне с подарками игрокам Rainbow Six Siege начали «прилетать» и баны. Вероятно, от самих злоумышленников, так как блокировки носили случайный характер.

Вскоре после начала спонтанной раздачи подарков Ubisoft отчиталась, что в курсе «инцидента, в настоящее время затронувшего» игру, и активно работает над устранением проблем.

Менее чем через два часа после того сообщения Ubisoft целенаправленно отключила серверы Rainbow Six Siege и закрыла доступ к внутриигровому магазину на время решения неурядицы.

Причину инцидента Ubisoft не прояснила. Компания также не уточнила, будут ли сняты выданные хакерами баны и ждут ли пользователей дисциплинарные меры в случае авторизации на протяжении взлома.

Rainbow Six Siege дебютировала в декабре 2015 года и к настоящему моменту доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, в том числе по подписке Ubisoft+ Premium. В октябре 2022 года аудитория игры превысила 85 млн человек.