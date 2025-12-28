Сегодня 28 декабря 2025
Apple к концу года удалось уравновесить предложением возросший спрос на iPhone 17

Компания Apple уже давно не раскрывает данные о количестве поставляемых iPhone, но многие сторонние источники уверены, что семейство iPhone 17 оказалось популярнее предшественников на основных рынках присутствия. При этом, как отмечают аналитики JP Morgan, компании Apple на 15-й неделе поставок удалось уравновесить возросший спрос объёмами поставок, сократив сроки ожидания заказа до трёх дней.

Источник изображения: Apple

Подобная средняя продолжительность ожидания заказанного iPhone соответствует прошлогодним показателям, хотя 14-я неделя присутствия на рынке семейства iPhone 16 уже демонстрировала подобные сроки ожидания, тогда как в случае с iPhone 17 они были выше на несколько дней. Другими словами, Apple смогла по итогам 15 недель поставок iPhone 17 сократить сроки ожидания до трёх дней в среднем, хотя в случае с семейством iPhone 16 добилась этого чуть раньше. В любом случае, по мнению аналитиков JP Morgan, опасаться дефицита новых iPhone в следующем квартале не следует, а высокие объёмы поставок 17-го семейства будут двигать выручку компании вверх на протяжении основной части жизненного цикла.

В Европе, США, Китае и Великобритании основные модификации iPhone 17 можно получить в фирменных магазинах Apple в день обращения. В Германии при этом ощущается некоторая нехватка флагманских iPhone 17 Pro Max, которые до сих пор приходится ожидать на протяжении 6 дней с момента заказа.

Источник:

Теги: apple, apple iphone, iphone 17, аналитика, смартфоны
