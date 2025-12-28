Сегодня 28 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... Samsung представит новую акустику для до...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung представит новую акустику для дома Music Studio на выставке CES 2026

Много лет Samsung выпускает продукты, маскирующие свою суть под произведения искусства. Наиболее известными из них стали маскирующиеся под картины телевизор The Frame и акустика Music Frame. Теперь же вендор готовит к запуску ещё один продукт, который выглядит подобно дизайнерскому арт-объекту.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Речь об акустике для дома Music Studio, облик которой создавался вместе с дизайнером Эрваном Буруллеком (Erwan Bouroullec). На предстоящей выставке CES 2026 Samsung представит две модели линейки Music Studio. Младшая модель Music Studio 5 оснащена 4-дюймовым низкочастотным и парой высокочастотных динамиков.

Music Studio 7 представляет собой 3.1.1-канальную систему, которая может использоваться отдельно, в паре для более выразительного стереозвучания, а также вместе с другими совместимыми беспроводными колонками, саундбарами и телевизорами Samsung. Устройство может воспроизводить аудио высокого разрешения (24 бит/96 кГц). Обе новинки поддерживают технологию AI Dynamic Bass Control для усиления низких частот без искажения звука.

На данный момент производитель не раскрыл всех подробностей о новых акустических системах Music Studio. Больше информации об этом продукте станет известно на выставке CES 2026, которая пройдёт в начале следующего месяца.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Смартфоны Galaxy S26 могут получить полноценную спутниковую связь — представлен мобильный модем Exynos 5410
Трёхстворчатый складной смартфон Samsung Galaxy Z TriFold провалил тест на изгиб
Samsung передумала сворачивать производство памяти DDR4, но потребители от этого не выиграют
Xiaomi выпустила беспроводные наушники Xiaomi Buds 6 с мощной системой шумоподавления и поддержкой Apple Find My
Выбираем гаджеты в подарок к Новому году с партнёрами 3DNews
«Яндекс Станция 3» — умная колонка с улучшенной акустикой и эмбиент-подсветкой
Теги: samsung music studio, samsung, акустическая система
samsung music studio, samsung, акустическая система
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.