Samsung представит новую акустику для дома Music Studio на выставке CES 2026

Много лет Samsung выпускает продукты, маскирующие свою суть под произведения искусства. Наиболее известными из них стали маскирующиеся под картины телевизор The Frame и акустика Music Frame. Теперь же вендор готовит к запуску ещё один продукт, который выглядит подобно дизайнерскому арт-объекту.

Речь об акустике для дома Music Studio, облик которой создавался вместе с дизайнером Эрваном Буруллеком (Erwan Bouroullec). На предстоящей выставке CES 2026 Samsung представит две модели линейки Music Studio. Младшая модель Music Studio 5 оснащена 4-дюймовым низкочастотным и парой высокочастотных динамиков.

Music Studio 7 представляет собой 3.1.1-канальную систему, которая может использоваться отдельно, в паре для более выразительного стереозвучания, а также вместе с другими совместимыми беспроводными колонками, саундбарами и телевизорами Samsung. Устройство может воспроизводить аудио высокого разрешения (24 бит/96 кГц). Обе новинки поддерживают технологию AI Dynamic Bass Control для усиления низких частот без искажения звука.

На данный момент производитель не раскрыл всех подробностей о новых акустических системах Music Studio. Больше информации об этом продукте станет известно на выставке CES 2026, которая пройдёт в начале следующего месяца.