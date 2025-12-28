Китайские умельцы поставили на поток увеличение объёма видеопамяти GeForce RTX 5080 до 32 Гбайт

Китайские специалисты по ремонту видеокарт нашли способ увеличения объёма видеопамяти ускорителя Nvidia GeForce RTX 5080 до 32 Гбайт и даже поставили этот процесс на поток. Эта модификация удваивает объём видеопамяти по сравнению со стандартной конфигурацией. Вероятно, подобные переделки могут повлиять на отток некоторого количества видеокарт из официальных каналов продаж.

Переделанные видеокарты с увеличенным вдвое объёмом видеопамяти подойдут для использования в сфере искусственного интеллекта, что, вероятно, может заинтересовать местные компании. Согласно имеющимся данным, специалисты удаляют со стандартной видеокарты GeForce RTX 5080 оригинальную систему охлаждения, заменяют чипы памяти, после чего дооснащают ускоритель кулерами турбинного типа, которые эффективно выдувают горячий воздух за пределы корпуса.

Ходили слухи, что Nvidia планировала выпустить видеокарту GeForce RTX 5080 Super с 24 Гбайт видеопамяти, используя для этого модули GDDR7 объёмом 3 Гбайт. Однако из-за возникших трудностей появление этого ускорителя на рынке ожидается не раньше конца первого или начала второго квартала следующего года. Даже когда эта видеокарта будет выпущена, она всё равно будет проигрывать по объёму доступной видеопамяти модификациям китайских умельцев.

Покупка геймерских видеокарт для последующей переделки под нужды ИИ не является чем-то абсолютно новым. Ранее уже появлялись сообщения об удачных модификациях GeForce RTX 5090 в ускорители с турбинными кулерами для ИИ, а также об увеличении объёма видеопамяти в GeForce RTX 4090. Некоторые моддеры также указывали, что подобные работы облегчила утечка внутренних документов Nvidia после хакерской атаки 2022 года.