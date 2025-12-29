Apple может столкнуться с необходимостью выплатить компенсацию в £1,5 млрд всем пользователям App Store в Великобритании за период с 2015 года

Недовольство условиями комиссий за платежи в экосистеме Apple растёт по всему миру, но в Великобритании создан необычный юридический прецедент: суд встал на сторону истцов, представляющих интересы пользователей App Store в регионе, и теперь компания рискует лишиться 1,5 млрд фунтов стерлингов, которые будут выплачены тем британцам, которые пользовались платными услугами Apple в период с 2015 по 2024 годы.

Групповой иск к Apple был подан в Великобритании доктором Рейчел Кент (Rachael Kent) от лица 36 млн британских потребителей. Суд признал правоту истца в октябре текущего года, и если Apple не сможет обжаловать это решение, то компании придётся выплатить компенсации всем британцам, в период с 2015 по 2024 годы совершавшим покупки в App Store. Исковые требования сводились к признанию комиссий, взимаемых Apple за платежи в своей экосистеме, необоснованно завышенными. На эти цели потребуется около полутора миллиардов фунтов стерлингов.

Суд постановил, что вместо 30 %, компании Apple следовало бы взимать комиссию в размере 17,5 % при продаже приложений и не более 10 % при платежах внутри приложений, а разработчики последних должны платить не более 10 % комиссии. Это не единственный случай юридических споров вокруг политики Apple и Google в части обслуживания фирменных магазинов приложений в Великобритании. В 2026 году суд должен рассмотреть другой иск к Apple и Google, который претендует на выплату компенсации в размере до 1 млрд фунтов стерлингов. Помимо представителей академической сферы в части юриспруденции, такие иски в Великобритании выдвигаются к магазинам приложений общественными активистами. По их мнению, высокие комиссии в фирменных магазинах приложений Apple и Google нарушают права потребителей и местные законы о конкуренции. Пользователи платформ не до конца представляют, на каких условиях осуществляются платежи, а потому истцы в подобных делах убеждены, что компании вводят их в заблуждение или недостаточно подробно информируют о стоимости своих услуг.

Google настаивает, что подобные иски направлены на вмешательство в работу системы, которая позволила снизить цены и предоставить широкий выбор пользователям. Если продвигаемые активистами изменения будут приняты, скачивание приложений под Android станет более сложным и менее безопасным.

Apple также предстоит столкнуться с иском на 3 млрд фунтов стерлингов от активистов Which?, которые утверждают, что компания обязывает потребителей пользоваться фирменным облачным хранилищем iCloud. Сама Apple эти обвинения отвергает, а по поводу величины комиссий заявляет, что основная их часть не превышает 15 %, а фирменный магазин приложений App Store сделал существенный вклад в экономику Великобритании, поскольку в прошлом году его оборот составил более $55 млрд. Доктор Кент продолжает настаивать, что после пандемии потребители были вынуждены перейти на более активное использование онлайн-сервисов с платежами, и важно, чтобы они осуществлялись на приемлемых для них экономических условиях. Помимо прочего, пользователей важно обучать особенностям работы таких систем, чтобы они осознавали, что и как происходит с их деньгами.