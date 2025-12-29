Сегодня 29 декабря 2025
Новый Атлас, возвращение АДАМа и город Борей: журналисты поделились подробностями и скриншотами BioShock 4

Журналисты портала MP1st поделились новыми деталями и рабочими скриншотами следующей номерной части серии шутеров BioShock, создающейся американской студией Cloud Chamber (принадлежит издательству 2K).

Источник изображения: Steam (SmashDTrash)

Редакция MP1st подтвердила ходившие несколько лет назад слухи: BioShock 4 (предполагаемое название) расскажет о событиях в антарктическом городе Борей образца 60-х годов XX века.

По данным MP1st, в Борее найдётся место огромному казино, району «Солярис» (или «Солария») и людям из группировки «солариан» (городская элита, простые горожане или вражеская фракция, неясно).

Источник изображений: MP1st
Источники MP1st также сообщают о возвращении в BioShock 4 мутагена АДАМа, а основными противниками в новой игре, судя по всему, выступят аналоги мутантов (сплайсеров) из первых частей — флашеры (flushers).

На одном из добытых MP1st рабочих скриншотов BioShock 4 фигурирует золотая статуя похожего на Атласа мужчины — журналисты предполагают, что на изваянии запечатлён главный злодей.

Возможный главный герой BioShock 4 (источник изображения: MP1st)

Напомним, BioShock 4 была подтверждена в декабре 2019 года, а в разработке находится более десяти лет. Прошедшим летом игру (в частности, сюжет) отправили на доработку, а главу Cloud Chamber Келли Гилмор (Kelley Gilmore) — на выход.

BioShock 4 станет первой новой игрой со времён BioShock Infinite (вышла в 2013 году), которой занимался визионер серии Кен Левин (Ken Levine). Его новая команда сейчас делает сюжетный шутер Judas, но он к релизу тоже не спешит.

Источник:

Теги: bioshock, bioshock 4, cloud chamber, 2k, шутер
