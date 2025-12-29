Китай активизировал продвижение цифрового юаня — за хранение средств начнут начислять проценты

Китайские монетарные власти в целом ревностно относятся к идее появления альтернативных средств платежа типа общепризнанных криптовалют, но при этом поддерживают идею продвижения официального цифрового юаня. Эта валюта всё ещё находится в стадии экспериментов, но ради привлечения к ней населения правительство готово начислять процентный доход на средства, хранимые в цифровых юанях.

Как поясняет Bloomberg, история экспериментов с цифровым юанем в Китае измеряется уже десятью годами. С первого января будущего года цифровой юань будет признан равнозначным классической национальной валюте активом, а на хранимые в соответствующей форме средства в Китае будет начисляться процентный доход. Выплачивать его будут коммерческие банки, которые выступают операторами цифровых кошельков, принадлежащих гражданам КНР. Процентная ставка будет зависеть от суммы, хранимой в цифровых юанях.

Более половины китайских провинций уже запустили операции с цифровым юанем в качестве пилотных проектов. Тем не менее, по всей стране он хождения не имеет, а ещё ему крайне сложно конкурировать с уже устоявшимися средствами платежа WeChat Pay и Alipay. Год назад КНР также не удалось превратить цифровой юань в средство трансграничных платежей, поскольку поддержавший изначально инициативу Банк международных расчётов отказался от сотрудничества на фоне опасений в части использования цифрового юаня для обхода санкций в отношении России и подрыва авторитета доллара США.

Классические депозиты на банковском рынке КНР сейчас предлагают процентную ставку на уровне 0,05 %. Её величины может быть недостаточно для стимулирования к переходу на цифровой юань. Власти Китая при этом призывают к более активному использованию цифрового юаня в ближайшие пять лет. В сентябре в Шанхае был создан центр по обработке операций с цифровым юанем, который поможет стыковать их с трансграничными платежами, криптовалютой и прочими цифровыми активами. К концу ноября уже было совершено 3,48 млрд операций с цифровым юанем на общую сумму $2,38 трлн, согласно официальной статистике.