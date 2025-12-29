Русская озвучка Clair Obscur: Expedition 33 от GamesVoice не выйдет в 2025 году, но ждать осталось недолго

Российская студия GamesVoice, которая занимается локализацией компьютерных игр, уточнила сроки выхода русскоязычного дубляжа нашумевшей фэнтезийная пошаговой RPG под названием Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall Interactive.

Напомним, планы на русскую озвучку Clair Obscur: Expedition 33 в GamesVoice объявили на исходе апреля. Тогда же открыли сборы — проекту требовалось 633 тысячи рублей. Цель была достигнута спустя месяц.

На анонсе локализации GamesVoice говорила, что «при самом благоприятном раскладе есть все шансы выпустить дубляж уже в этом году». Две недели назад объявили более точные сроки — текущая зима.

В рамках прошедшего 28 декабря итогового стрима представители GamesVoice сообщили, что русская озвучка Clair Obscur: Expedition 33 в 2025 году всё-таки не выйдет — релиз запланирован на февраль 2026-го.

Задержка вызвана недоступностью в настоящий момент актёров дубляжа, которые должны озвучить контент из декабрьского обновления Clair Obscur: Expedition 33. Тестирование локализации пройдёт в январе.

Как именно звучит Clair Obscur: Expedition 33 в дубляже от GamesVoice, студия продемонстрировала ранее в этом месяце на примере заставочного ролика (прикреплён выше) с участием двух центральных персонажей.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игра заслужила похвалу от президента Франции, продалась в количестве 5 млн копий и установила рекорд по числу наград на The Game Awards.