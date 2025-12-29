Сегодня 29 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Русская озвучка Clair Obscur: Expedition...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Русская озвучка Clair Obscur: Expedition 33 от GamesVoice не выйдет в 2025 году, но ждать осталось недолго

Российская студия GamesVoice, которая занимается локализацией компьютерных игр, уточнила сроки выхода русскоязычного дубляжа нашумевшей фэнтезийная пошаговой RPG под названием Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall Interactive.

Источник изображения: X (secondcapture)

Источник изображения: X (secondcapture)

Напомним, планы на русскую озвучку Clair Obscur: Expedition 33 в GamesVoice объявили на исходе апреля. Тогда же открыли сборы — проекту требовалось 633 тысячи рублей. Цель была достигнута спустя месяц.

На анонсе локализации GamesVoice говорила, что «при самом благоприятном раскладе есть все шансы выпустить дубляж уже в этом году». Две недели назад объявили более точные сроки — текущая зима.

Источник изображения: Sandfall Interactive

Источник изображения: Sandfall Interactive

В рамках прошедшего 28 декабря итогового стрима представители GamesVoice сообщили, что русская озвучка Clair Obscur: Expedition 33 в 2025 году всё-таки не выйдет — релиз запланирован на февраль 2026-го.

Задержка вызвана недоступностью в настоящий момент актёров дубляжа, которые должны озвучить контент из декабрьского обновления Clair Obscur: Expedition 33. Тестирование локализации пройдёт в январе.

Как именно звучит Clair Obscur: Expedition 33 в дубляже от GamesVoice, студия продемонстрировала ранее в этом месяце на примере заставочного ролика (прикреплён выше) с участием двух центральных персонажей.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игра заслужила похвалу от президента Франции, продалась в количестве 5 млн копий и установила рекорд по числу наград на The Game Awards.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Создатель Painkiller готов споить режиссёра Clair Obscur: Expedition 33, чтобы выведать у него секреты разработки игры
Режиссёр Clair Obscur: Expedition 33 заверил, что «всё в игре сделано человеком» — генеративный ИИ разработчикам «совсем не понравился»
Clair Obscur: Expedition 33 признали лучшей и на родине JRPG — японские разработчики выбрали главные игры 2025 года
Инсайдер уточнил, когда Kingdom Come: Deliverance выйдет на PS5, Xbox Series X и S, и призвал «не завышать ожидания» от порта
Rainbow Six Siege возобновила работу после хакерской атаки — серверы откатили, магазин не открыли, банить никого не будут
Эксперты Digital Foundry выбрали худшие и лучшие игры на ПК в 2025 году — ремастер Oblivion, Kingdom Come: Deliverance 2, Doom: The Dark Ages и другие
Теги: clair obscur: expedition 33, sandfall interactive, kepler interactive, ролевая игра
clair obscur: expedition 33, sandfall interactive, kepler interactive, ролевая игра
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.