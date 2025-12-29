Большинство компаний США не планируют нанимать персонал в 2026 году — в этом замешан не только ИИ

Согласно данным кадровых агентств, у большинства компаний США нет планов по увеличению численности персонала в 2026 году, пишет The Wall Street Journal. В связи с неопределённой экономической ситуацией, а также развитием ИИ-технологий, способных заменить людей, многие компании заняли выжидательную позицию. Есть и фирмы, которые наняли слишком много сотрудников после пандемии и теперь вынуждены сокращать персонал.

Аналитики сайта по поиску работы Indeed ожидают относительно минимального роста найма в 2026 году, а платформа электронной коммерции Shopify и компания Chime Financial сообщили о решении оставить численность штата примерно на том же уровне.

Согласно опросу, проведённому в этом месяце на совещании генеральных директоров в центре Манхэттена, организованном Йельской школой менеджмента, 66 % руководителей заявили, что либо сохранят, либо сократят численность существующих команд в 2026 году. Лишь треть респондентов сообщила о планах увеличить штат.

Крис Лейден (Chris Layden), генеральный директор кадровой компании Kelly Services, сообщил, что многие займут выжидательную позицию, а существующая неопределённость означает, что инвестиции будут направляться в капитал, а не в людей.

Сообщается, что уже несколько месяцев компании в США не проявляют активности в найме персонала, а такие крупные работодатели, как Amazon.com, Verizon, Target и United Parcel Service, даже сократили количество офисных сотрудников. Уровень безработицы в ноябре вырос до 4,6 %, достигнув самого высокого значения за четыре года.

Управляющий Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер (Christopher Waller) на мероприятии в Йельском университете отметил «практически нулевой рост числа рабочих мест», назвав эту тенденцию на рынке труда «нездоровой». По его словам, сейчас компаниям просто не нужна дополнительная рабочая сила, и многие сотрудники боятся быть уволенными.

В компании IBM сотрудники покидают её с самой низкой скоростью за 30 лет, заявил генеральный директор Арвинд Кришна (Arvind Krishna). Уровень добровольной текучести кадров в IBM в США сейчас составляет менее 2 %, что ниже обычного уровня в 7 %. «Люди не стремятся менять работу, — сказал он. — Это, в свою очередь, приводит к сокращению найма, потому что люди не уходят».

В Indeed прогнозируют, что уровень безработицы в 2026 году будет колебаться в районе 4,6 %. «Мы не ожидаем, что в 2026 году произойдут существенные изменения», — сказала Лаура Ульрих (Laura Ullrich), директор по экономическим исследованиям Indeed. По её словам, новых вакансий будет меньше всего в высокооплачиваемых сферах, таких как анализ данных, разработка программного обеспечения, маркетинг и индустрия развлечений.