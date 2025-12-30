Китайские видеокарты Lisuan 7G100 на 6-нм графических чипах запущены в массовое производство

Видеокарты 7G100 китайского производителя Lisuan Technology, которые построены на 6-нм графических процессорах, — уже не прототипы с презентаций, а продукция в серийном производстве. Первая крупная партия отгружена клиенту и используется в сфере цифровых двойников, сообщило китайское издание Jiemian News.

Серийное производство 7G100 с использованием техпроцесса 6 нм компании TSMC стартовало 15 сентября 2025 года, узнали журналисты. Помимо первой крупной партии, которая используется неким клиентом в области цифровых двойников, компания доставила несколько партий поменьше, и их получатели также начали развёртывать видеокарты в своих системах, добавляет издание, но подтвердить это пока не удалось.

Lisuan анонсировала видеокарты семейства TrueGPU 7G100 в этом году — они основаны на архитектуре собственной разработки компании. На презентации компания продемонстрировала работу видеокарт в современных играх и заявила о поддержке актуальных графических API. Графические процессоры на базе техпроцесса 6 нм ориентированы не только на потребительский и цифровой сегменты, но также на интеграторов и центры обработки данных.

Профессиональная модель на базе графического процессора 7G105 комплектуется 24 Гбайт памяти GDDR6. Игровой вариант располагает 12 Гбайт памяти и совместим с DirectX 12, Vulkan 1.3 и другими API. О том, какой вариант Lisuan поставила клиентам, не сообщается.