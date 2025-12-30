Новая тайная раздача Epic Games Store скрывала четыре игры вместо одной, но российских пользователей оставили без подарка

Череда новогодних подарков от Epic Games Store продолжается. Вслед за Viewfinder в цифровом магазине Epic Games стартовала раздача новой тайной игры, за вывеской которой на этот раз скрывалось сразу четыре проекта.

Речь идёт о четырёх фэнтезийных платформерах-головоломках из серии Trine от разработчиков из финской студии Frozenbyte. Игры объединили в набор Trine Classic Collection, который и попал в раздачу.

Trine Classic Collection включает улучшенную версию оригинальной Trine (2009), полное издание Trine 2 (2011), Trine 3: The Artifacts of Power (2015) и полное издание Trine 4: The Nightmare Prince (2019).

Игры серии Trine повествуют о приключениях в забытом и разрушенном королевстве трёх связанных с загадочным артефактом героев поневоле — волшебника Амадея, рыцаря Понтия и воровки Зои.

Тетралогия включает интуитивные головоломки, динамические бои в реальном времени с переключением между персонажами на ходу, локальный и онлайновый кооператив. Поддержка русского языка не заявлена.

Из-за введённых ограничений Trine Classic Collection в российском сегменте Epic Games Store недоступна. При этом в российском Steam все четыре игры продаются (по отдельности) — от 69 до 220 рублей в рамках зимней распродажи.

Раздача продлится ровно сутки и сменится завтра, 31 декабря, в 19:00 по Москве. Trine Classic Collection стала 14 из 17 тайных подарков в рамках праздничной распродажи Epic Games Store (продлится до 8 января).