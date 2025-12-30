Сегодня 30 декабря 2025
Новости Software
Новая тайная раздача Epic Games Store скрывала четыре игры вместо одной, но российских пользователей оставили без подарка

Череда новогодних подарков от Epic Games Store продолжается. Вслед за Viewfinder в цифровом магазине Epic Games стартовала раздача новой тайной игры, за вывеской которой на этот раз скрывалось сразу четыре проекта.

Источник изображения: Frozenbyte

Речь идёт о четырёх фэнтезийных платформерах-головоломках из серии Trine от разработчиков из финской студии Frozenbyte. Игры объединили в набор Trine Classic Collection, который и попал в раздачу.

Trine Classic Collection включает улучшенную версию оригинальной Trine (2009), полное издание Trine 2 (2011), Trine 3: The Artifacts of Power (2015) и полное издание Trine 4: The Nightmare Prince (2019).

Источник изображения: Epic Games Store

Игры серии Trine повествуют о приключениях в забытом и разрушенном королевстве трёх связанных с загадочным артефактом героев поневоле — волшебника Амадея, рыцаря Понтия и воровки Зои.

Тетралогия включает интуитивные головоломки, динамические бои в реальном времени с переключением между персонажами на ходу, локальный и онлайновый кооператив. Поддержка русского языка не заявлена.

В Steam у второй, третьей и четвёртой частей есть перевод на русский (источник изображения: Steam)

Из-за введённых ограничений Trine Classic Collection в российском сегменте Epic Games Store недоступна. При этом в российском Steam все четыре игры продаются (по отдельности) — от 69 до 220 рублей в рамках зимней распродажи.

Раздача продлится ровно сутки и сменится завтра, 31 декабря, в 19:00 по Москве. Trine Classic Collection стала 14 из 17 тайных подарков в рамках праздничной распродажи Epic Games Store (продлится до 8 января).

Теги: trine, frozenbyte, платформер, головоломка, epic games store, epic games
