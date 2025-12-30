Сегодня 30 декабря 2025
Наделла провёл кадровую перестройку Microsoft после охлаждения отношений с OpenAI

После пересмотра соглашения о партнёрстве с OpenAI, в результате которого Microsoft к 2030 году теряет эксклюзивный доступ к исследованиям и моделям стартапа, глава компании Сатья Наделла (Satya Nadella) произвёл масштабную перестройку высшего руководства, а также внёс изменения в работу компании с целью уменьшения бюрократии и ускорения прогресса в создании собственных ИИ-моделей, сообщил ресурс The Financial Times.

Источник изображения: x.com/satyanadella

Источник изображения: x.com/satyanadella

В частности, глава Microsoft привлёк ведущего специалиста «со стороны» — Джея Париха (Jay Parikh), ранее возглавлявшего подразделение по инжинирингу в Meta. Он был назначен руководителем нового подразделения Microsoft CoreAI, курирующего создание инструментов для разработчиков программного обеспечения.

В результате кадровых перестановок и благодаря консолидации должностей, в том числе в отделах продаж и маркетинга, у Наделлы теперь находится в непосредственном подчинении 16 топ-менеджеров, что в целом соответствует их количеству в предыдущие годы.

Коммерческий директор Джадсон Альтхофф (Judson Althoff) теперь возглавляет маркетинг, продажи, поддержку и операционную деятельность, включая определение приоритетов для инжиниринговых команд в соответствии с потребностями клиентов.

У Райана Рослански (Ryan Roslansky), генерального директора LinkedIn, был расширен круг обязанностей — теперь он также отвечает за разработку пакета программного обеспечения Office.

Наделла повысил Рольфа Хармса (Rolf Harms), давнего стратега Microsoft, до должности консультанта по экономическим последствиям ИИ и тому, как развитие этого направления может отразиться на стратегии компании в области расходов и ценообразования.

Он также назначил бывшую главу отдела кадров Кэтлин Хоган (Kathleen Hogan) руководителем новой команды, которая будет разрабатывать будущую корпоративную стратегию и структуру Microsoft. Кроме того, особое внимание уделяется подготовке молодых специалистов к работе на высших руководящих должностях в перспективе. Так, 37-летним Аше Шарме (Asha Sharma) и Чарльзу Ламанну (Charles Lamanna) доверили руководство командами по разработке отдельных категорий продуктов на основе ИИ.

По словам источников, в свои 58 лет Наделла не собирается уходить на пенсию, хотя его предшественнику Стиву Балмеру (Steve Ballmer) было столько же, когда он покинул этот пост. Источники также утверждают, что Наделла сосредоточен на растущей конкуренции со стороны Amazon и Google, которые когда-то считались отстающими в области ИИ, но сейчас добились значительных успехов в развитии ИИ-инфраструктуры и разработке ИИ-моделей.

ИИ-ассистент Microsoft 365 Copilot в настоящее время имеет более 150 млн ежемесячных активных пользователей, сообщила компания инвесторам в октябре. Однако это значительно меньше, чем около 650 млн пользователей Google Gemini и 800 млн пользователей ChatGPT стартапа OpenAI. Кроме того, такие стартапы, как Anthropic, Anysphere и Replit, отбирают у Microsoft долю рынка инструментов для разработки ИИ.

С целью ускорения прогресса и сокращения бюрократии Наделла ввёл практику проведения еженедельных совещаний, на которых происходит обмен новыми идеями и подводятся итоги работы. Ди Темплтон (Dee Templeton), заместитель технического директора Microsoft, курирующая проведение этих совещаний, сообщила, что цель состоит в поощрении сотрудничества между командами, чтобы корпорация с рыночной капитализацией около $3,5 трлн могла двигаться более «быстрыми темпами», чем обычно, и преодолевать бюрократическую иерархию управления.

Теги: microsoft, ии, сатья наделла, кадры
